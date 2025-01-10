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        Venezuela'da muhalif lider Machado gözaltına alındı

        Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado, devlet başkanı seçimi sonuçlarına karşı düzenlenen protestodan ayrılırken gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 06:53 Güncelleme: 10.01.2025 - 06:54
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        Venezuela'da muhalif lider Machado gözaltına alındı
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        Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez'i destekleyen Machado, aylar sonra ilk kez kamuoyu karşına çıkarak Caracas'taki protestolara katıldı ve konuşma yaptı.

        Machado'nun Basın Ofisinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konuşmasının ardından gösteri alanından ayrılan Machado'nun konvoyuna güvenlik güçlerince ateş açıldığı ifade edildi.

        Açıklamada, Machado'nun daha sonra gözaltına alındığı belirtildi.

        MADURO ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANMIŞTI

        AA'nın haberine göre; Venezuela'da Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz 2024'te duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

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        Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

        Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

        Venezuela Savcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yakalanması için 100 bin dolar para ödülü konulan Gonzalez'e, İspanya hükümetince siyasi sığınma hakkı verilmişti.

        Gonzalez, şu anda ziyaret için Panama'da bulunuyor.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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