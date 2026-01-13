Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den Wikipedia'ya tepki | Dış Haberler

        Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den Wikipedia'ya tepki

        Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Wikipedia'nın ABD Başkanı Donald Trump'ı ülkesinin "başkan vekili" olarak gösterdiği yönündeki iddialara tepki göstererek, "Venezuela'yı yöneten bir hükümet var" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 06:10 Güncelleme: 13.01.2026 - 06:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rodriguez'den Wikipedia'ya karikatür tepkisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Devlet televizyonu VTV'de çıkan habere göre, Rodriguez, Wikipedia'da Venezuela'yı hedef alan karikatürlere tepki gösterdi.

        Rodriguez, isim vermeden Trump’ı da eleştirerek, "Buradan Venezuela’nın egemenliğini ve bağımsızlığını teyit ediyor ve yeniden vurguluyoruz. Venezuela’da kimin yönettiğine dair Wikipedia’da bazı karikatürler gördüm. Venezuela’yı yöneten bir hükümet var." ifadelerini kullandı.

        Uluslararası hukuk çerçevesinde Venezuela'nın haklarını koruyacaklarını vurgulayan Rodriguez, ülkesine saygı duyulmasını istedi.

        Bu arada, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Geçici Devlet Başkanı Rodriguez’in Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık ve İsviçre’den diplomatik temsilcilerle bir araya geldiğini açıkladı.

        REKLAM

        Gil, AB ile Venezuela arasında karşılıklı saygıya dayalı yeni bir gündem belirlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Ülkelerimizde yaşamın her alanında diyalog, yapılanma ve işbirliğinin son derece önemli bir aşamasının bugün başladığına ve bunun halkımıza kesinlikle fayda sağlayacağına inanıyorum. Bolivarcı Hükümet’in, dünyanın tüm halklarıyla el ele ve diplomatik ilkeler çerçevesinde çalışma taahhüdünü bir kez daha teyit ediyoruz."

        Trump, sosyal medya paylaşımında kendisini "Venezuela'nın başkan vekili" şeklinde tanımlamıştı.

        RODRİGUEZ, MECLİS'TE YEMİN ETMİŞTİ

        ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

        AA'nın haberine göre Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor yapan çocuklar için sağlıklı beslenme nasıl olmalı?

        Spota da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, spor yapanlarda beslenmenin nasıl olması gerektiğini Habertürk'ten Demet Demirkır'a anlattı 

        #Venezuela
        #haberler
        #Wikipedia
        #Delcy Rodriguez
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Besi ahırında kar faciası! 18 büyükbaş öldü
        Besi ahırında kar faciası! 18 büyükbaş öldü
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Karabulut ailesinin acı günü
        Karabulut ailesinin acı günü
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        Tavares inadı kırılmıyor, Piton beklemede!
        Tavares inadı kırılmıyor, Piton beklemede!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda