        Venus Williams ve Andrea Preti iki düğünle evlendi - magazin haberleri

        Venus Williams ve Andrea Preti iki düğünle evlendi

        Kortların yıldızı Venus Williams ile Danimarkalı oyuncu ve yönetmen Andrea Preti, hem İtalya'da hem de ABD'de olmak üzere iki düğün yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 11:48 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:08
        İki düğünle evlendiler
        ABD'li tenis yıldızı Venus Williams ile Danimarkalı oyuncu ve yönetmen Andrea Preti evlendi. 45 yaşındaki tenisçi Williams ve 37 yaşındaki Preti, İtalya ve Florida'da düzenlenen iki ayrı törenle resmen dünya evine girdi.

        İlk düğün töreni eylül ayında İtalya'nın Ischia kentinde, ikincisi ise geçtiğimiz günlerde Florida'nın Palm Beach kentinde gerçekleşti.

        Venus Williams, hem İtalya'daki hem de ABD'deki iki düğünden fotoğraflarını; "Bay ve Bayan Preti. Bir hayal gerçek oldu" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.

        Emekli profesyonel tenisçi Serena Williams'ın bir yaş büyük ablası olan Venus Williams, verdiği röportajda; "Düğünlerin çok hızlı geçtiğini söylerler ve gerçekten de öyle oldu. Serena Williams bize güzel bir yat hediye etti. Tüm yiyecekleri, her şeyi ayarladı. Şehirde bulunan en yakın 10 - 12 aile ve arkadaşımız teknedeydi. Şarkı söyledik, dans ettik, dedikodu yaptık ve sadece tadını çıkardık” dedi.

        19 Aralık'ta nikah dairesinde yapılan nikâhla evlenen Venus Williams ile Andrea Preti çifti, pazartesi de düğün yaptı.

        Çift, ilk olarak 2024 yılında Milano Moda Haftası'nda tanıştı. Nişanlandıkları söylentilerinin yayılmasından aylar sonra, Temmuz 2025'te nişanlandıklarını doğruladı.

        Reddit'in kurucusu Alexis Ohanian ile 2017'de evlenen, 8 yaşında Alexis Olympia ve 2,5 yaşında Adira River adında iki kızı olan Serena Williams, ablasının düğününden fotoğrafla birlikte mutluluğunu sosyal medyada paylaştı.

        "SENİ BÖYLE MUTLU GÖRMEK ÇOK GÜZEL"

        "Arka bahçe kortlarından dünyanın en büyük sahnelerine kadar her zaman zarafet, güç ve tüm kupalardan daha büyük bir kalple öncülük ettin. Aşkla çevrili bir sonraki bölüme adım atmanı izlemek güneşin doğuşunu izlemek gibi geldi" diyen Serena Williams; "Sen benim en iyi arkadaşım, koruyucum, öğretmenim ve her zaman bir amaçla yürümeyi hatırlatanım oldun. Seni böyle mutlu, bu sevilmiş, bu ışıltılı görmek benim için her şey demek. Sadece bugün değil her zaman yanında durmaktan, bundan daha fazla gurur duyamazdım" ifadesini kullandı.

