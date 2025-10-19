Habertürk
        Veri güvenliği yazılımı "Muhafız"a TEKNOFEST'te ikincilik ödülü - Teknoloji Haberleri

        Veri güvenliği yazılımı "Muhafız"a TEKNOFEST'te ikincilik ödülü

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde bir akademisyen ve iki öğrenci tarafından geliştirilen ve TEKNOFEST Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yarışması'nda ikincilik elde eden "Muhafız" yazılımıyla internet ortamında verilerin korunması hedefleniyor.

        Giriş: 19.10.2025 - 12:33 Güncelleme: 19.10.2025 - 12:33
        "Muhafız"a TEKNOFEST'te ikincilik ödülü
        Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mesut Polatgil ile öğrenciler Mehmet Can Efe ve İbrahim Aslan tarafından hazırlanan yazılım, tarayıcıda saklanmış şifreler ve kripto cüzdan verilerini çalınma riskine karşı koruma altına alıyor.

        Doç. Dr. Mesut Polatgil, "Muhafız"ın bilgi çalan yazılımların engellenmesi için geliştirilmiş yerli bir uygulama olduğunu söyledi.

        Programın, bir nevi bilgisayardaki kritik verilere, hırsızlığa karşı koruma sağladığını anlatan Polatgil, "Örneğin tarayıcıda saklanmış şifreler ve kripto cüzdan veriler gibi çalındığında ciddi kayıplara neden olacak bilgileri, bu yazılımla koruma altına alıyoruz" dedi.

        Projeyi çalışırken verilerin güvenliğiyle ilgili araştırma yaptıklarını dile getiren Polatgil, "Uluslararası piyasalarda çalınan verilerin satışa çıkarıldığını gördük. Klasik antivirüs programları bunları yakalamakta başarısız. Biz de bu bilgileri koruyacak yerli bir yazılım geliştirmeye karar verdik." diye konuştu.

        "YAZILIMIMIZ ŞU AN TAM ANLAMIYLA ÇALIŞIYOR"

        Polatgil, projede görev alan öğrencilerden birinin "Siber Vatan" eğitimi de aldığını vurguladı.

        Öğrencilerle yerli bir yazılım geliştirdiklerine dikkati çeken Polatgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yazılımımız şu an tam anlamıyla çalışıyor. Bilgisayardaki tüm kritik verileri koruyarak çalınma ihtimali karşısında şifreleyip hırsızın eline geçse bile bu verilere erişemeyecek hale getiriyor. TEKNOFEST'te çok önemli şirketlerin müdürleri ve temsilcileriyle bir araya geldik. Gerek kişisel, gerekse şirket düzeyindeki kullanıcılar projeye ilgi gösterdi. Projenin ilerleyen aşamalarında sürecin içerisinde olmak ve yazılımı kullanmak isteyen şirketler oldu. Hedefimiz 'Muhafız' yazılımını geliştirip son sürümüne yükselterek bütün bireysel kullanıcılar, şirket kullanıcıları ve özellikle güvenliğin hassas olduğu devlet kurumlarında aktif şekilde kullanılmasını istiyoruz."

        Polatgil, TEKNOFEST yarışmalarının öğrencileri motive ettiğini anlatarak, okullarını tercih eden öğrencilerin bu başarıları görerek geldiğini kaydetti.

        "PROGRAMIMIZ KULLANICIYI TAMAMEN VERİ SIZINTILARINA KARŞI KORUYOR"

        Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 1. sınıf öğrencisi İbrahim Aslan ise veri sızıntılarını önlemek amacıyla önemli bir yazılım programı geliştirdiklerini aktardı.

        Kullanıcıların, veri sızıntılarından haberdar olmadığı için herhangi bir önlem alamadığını belirten Aslan, "Geliştirdiğimiz program aslında buna odaklanıyor. Programımız kullanıcıyı tamamen veri sızıntılarına karşı korumakta." bilgisini paylaştı.

        3. sınıf öğrencisi Mehmet Can Efe de proje ekibinde yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Zararlı yazılımları önlemede millileşme noktasında önemli bir uygulama geliştirdiklerini vurgulayan Efe, "Yabancı menşeli yazılımları kullanırsak bazen bu zararlı yazılımları engellemeyebilir. Bu yüzden yerli engelleyicimizi geliştirdik. Kendi özelliklerimizi ve veri tabanımızı oluşturduk. İleride savaşlar sadece silahlarla değil, sanal ortam üzerinden de olacağından bizim böyle bir savunmaya ihtiyacımız olduğunu düşünerek böyle bir yazılım geliştirdik." ifadesini kullandı.

