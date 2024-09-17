'Verona Çıkmazı' 27 Eylül'de Baba Sahne'de

Türkiye’de ve dünyada defalarca sahnelenen Shakespeare’in Romeo ve Juliet adlı eserinden yola çıkarak Esra Bağışgil’in kaleme aldığı müzikli komedi oyunu Verona Çıkmazı yeni sezonda da güldürmeye devam ediyor. “Direklerarası Tiyatro Ödülleri En İyi Müzikli Komedi” ödülünü alan Verona Çıkmazı sezonu 27 Eylül Cuma günü Baba Sahne’de açıyor. 18 Ekim Baba Sahne ve 5 Kasım’da da Zorlu PSM %100 Studio’da seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Oyunun aynı zamanda yazarı ve yönetmeni olan Esra Bağışgil bilinenden farklı şekilde Juliet rolünü oynarken; Ozan Varol Shakeespeare’in aşık kahramanı Romeo’ya hayat veriyor. Deneyimli oyuncu Adem Yılmaz bu hikayenin Anlatıcı’sını başarıyla canlandırıp seyirciyi kahkahaya boğuyor. Rosaline karakterini oynayan Tuğçe Özlü Şentürk oyunculuğuyla olduğu kadar sesiyle de izleyenleri büyülüyor. Konservatuvardan yeni mezun olup ilk oynadığı oyunda büyük beğeni toplayan Melih Tuma yakışıklı Paris rolünü canlandırıyor.