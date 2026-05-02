        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Veysel Bilen: Bu galibiyet bir tesadüf değil

        Veysel Bilen: Bu galibiyet bir tesadüf değil

        Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Galatasaray maçının ardından, "Şampiyonluk turu atmak için gelen bir takımı sürklase ederek yenmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu galibiyet bir tesadüf değil. 21 yıl sonra gelen bir galibiyet" dedi.

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 23:00 Güncelleme:
        "Bu galibiyet bir tesadüf değil!"

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Kulübü Başkanvekili Veysel Bilen ile Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Bilen, "Bu galibiyet, hak mahrumiyeti nedeniyle aramızda olmayan başkanımıza ve stadı dolduran taraftarımıza armağan ediyorum. Hocamız, teknik ekibimiz, oyuncu grubumuzla birlikte bu maçın da önemini idrak ederek iyi hazırlandık. 3 haftadır süregelen bir galibiyet zincirimiz vardı. Takımın performansı her geçen gün artıyordu. Şampiyonluğun en büyük adayı, buraya belki de şampiyonluk turu atmak için gelen bir takımı sürklase ederek yenmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu galibiyet bir tesadüf değil. 21 yıl sonra gelen bir galibiyet. Samsunspor bir yapılanma içerisindedir. Bu sene Konferans Ligi'nde ülkemize ciddi puanlar kazandırdık. Onun yanında lige renk kattığımızı düşünüyoruz. Evimizde kaybettiğimiz şanssız puanlar olmasa bugün yine ilk 5 takımın içerisinde olacaktık" diye konuştu.

        "ADİL BİR HAKEM OLDUĞUNDA NELER OLDUĞUNU GÖSTERDİK"

        Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır ise, "Bu sezonun en güzel maçlarından birini oynadık. Galatasaray çok iyi bir takım. Çok kaliteli oyuncuları var. Biz de eşit ve adil bir hakem olduğunda neler olduğunu gösterdik. Bu maça gelemeyen, bize göre haksız ceza verilen başkanımıza armağan ediyoruz. Bu sene çok maç oynadık. Onun yorgunlukları nedeniyle 7. sırada kaldık. İnşallah seneye çok daha güzel işler yapacağız" diye konuştu.

