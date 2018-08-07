VfR Aalen - Würzburger Kickers maçı öncesi rakamlar

VfR Aalen ve Würzburger Kickers, 07 Ağustos 2018 Salı günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. VfR Aalen son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Würzburger Kickers, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 407 kodlu maçta; İddaa oynayanlar VfR Aalen kazanırsa 2.65, beraberlik çıkarsa 2.80, Würzburger Kickers sahadan galip ayrılırsa 2.15 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

VfR Aalen son hafta oynanan Osnabrück maçında 4-1 yenildi.

Würzburger Kickers ise Chemnitzer karşılaşmasında 0-3 kazandı.

VfR Aalen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. VfR Aalen, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Würzburger Kickers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Würzburger Kickers, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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