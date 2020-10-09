Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim öğrencileri için VGM burs başvurusu dönemini açtı. Ekim ayının 15'ine kadar devam edecek olan başvurular için tüm detaylar VGM tarafından duyuruldu. Anne ve/veya babası hayatta olmayan ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere öncelik tanıyan VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020 VGM burs başvuru ekranı ve daha fazlasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM burs başvuruları Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Adaylar TC kimlik numaraları ve kimlik bilgileriyle sisteme giriş yapabilirler.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI

VGM BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

VGM BURSUNDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Anne ve/veya babası hayatta olmayan ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere öncelik verilen eğitim yardımlarımızdan özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler ile ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan başka bir kardeşi olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ile Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.