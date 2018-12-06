Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM),Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere burs verilmeye devam ediyor. 2018 - 2019 öğretim dönemi için 17 Eylül – 17 Ekim 2018 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte VGM bursu sonuçlarına dair detaylar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları için henüz resmi tarih verilmedi. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular VGM'nin resmi internet sitesinde yer alan DUYURULAR alanından yapılacak. VGM burs başvuru sonuçlarının en geç Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.

BURS YARDIMI NE KADAR?

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,00 TL burs yardımı yapılıyor. Üniversite eğitimi alan öğrencilerde ise burs miktarı 250,00 TL olarak belirlendi.

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