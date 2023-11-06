VGM burs sonuçları sorgulama: 2023-2024 VGM burs başvurusu sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

VGM burs sonuçları sorgulama: 2023-2024 VGM burs başvurusu sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilen VGM bursu başvuruları www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alındı. Burs başvurularının sona ermesinin ardından sıra sonuç sorgulamaya geldi. Peki, 2023 VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte, konuya dair detaylar...

2 Şurada Paylaş!









VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Burs sonuçları henüz açıklanmadı. Burs sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "16 Ekim 2023 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemlerinde sona gelinmiştir. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak, sorguya açılacaktır.

01 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır."