2024-2025 eğitim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları geride kaldı. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, 01-15 Ekim tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirdi. Önlisans ve lisans eğitim gören üniversite öğrencileri ise 21-31 Ekim tarihleri arasında müracaatta bulundu. Akabinde ise başvuruların değerlendirme işlemleri başladı. Peki, ortaöğrenim ve yükseköğrenim VGM burs başvuruları ne zaman sonuçlanacak? İşte, 2024 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı...