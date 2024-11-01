VGM burs sonuçları sorgulama ekranı: 2024 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru süreci sona erdi. Ortaöğrenim bursu başvuruları 01-15 Ekim 2024 tarihleri arasında alınırken, yükseköğrenim bursu başvuruları 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihlerde başvurularını yapan ilkokul, ortaokul, lise, önlisans ve lisans öğrencileri, şimdi sonuçlar için gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024-2025 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı…
2024-2025 eğitim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları geride kaldı. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, 01-15 Ekim tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirdi. Önlisans ve lisans eğitim gören üniversite öğrencileri ise 21-31 Ekim tarihleri arasında müracaatta bulundu. Akabinde ise başvuruların değerlendirme işlemleri başladı. Peki, ortaöğrenim ve yükseköğrenim VGM burs başvuruları ne zaman sonuçlanacak? İşte, 2024 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı...
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir açıklama gelmedi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün (VGM) resmi internet sitesinde, ortaöğrenim bursu başvuruları ile ilgili olarak ‘’Başvuru alma dönemi tamamlanmış olup, başvuru değerlendirme işlemleri devam etmektedir.’’ ifadeleri yer alıyor.
Yükseköğrenim VGM burs başvurularının değerlendirme işlemlerine ise Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanıyor.
2024-2025 VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından www.vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.
Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular VGM internet sitesinde yer alan duyurular alanından yapılacak.
VGM ortaöğretim burs sonuçları "https://burs.vgm.gov.tr/Basvuru/WF_Burs_Sonuc_Sorgu_OO.ASPX" adresi üzerinden sorgulanacak
VGM yükseköğretim burs sonuçları ise "https://burs.vgm.gov.tr/WF_Uyarilar.aspx?YO=Vas24t1Y100" adresi üzerinden sorgulanacak.
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VGM BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti.
Bu seneki burs miktarları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?
Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.