Paco de Lucia'nın tahtının varisi; Sting'ten Bob Dylan'a, John McLaughlin'den Alejandro Sanz'a kadar dünyaca ünlü isimlere gitarıyla hayat veren, dünyanın dört bir yanındaki konserleriyle efsaneleşen Grammy ödüllü flamenko starı Vicente Amigo, İstanbul'a geliyor.

Amigo, 1 Ekim 2025’te Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluşuyor. Biletler, 7 Nisan Pazartesi satışta olacak.

VICENTE AMIGO HAKKINDA

2000 yılında profesyonel kariyerine büyük prestij getiren "Endülüs Madalyası" ile ödüllendirilen sanatçı aynı yılın Ekim ayında, kendisine Latin Grammy ödüllerinde "En İyi Flamenko Albümü" ödülünü kazandıran "Ciudad de Las Ideas (Fikirler Kenti)"ni yayınladı. Bu albümle İspanya'nın en önemli ödüllerinden Premio Onda'yı da alan Vicente Amigo, Cordoba şehri tarafından "şehrin oğlu" ünvanı ile ödüllendirildi.