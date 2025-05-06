Victor Osimhen: Ben ve ailem burada çok mutluyuz

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, kendisinin rol aldığı bir reklam filminin lansmanında konuştu.

"BEN VE AİLEM BURADA ÇOK MUTLUYUZ"

Türkiye'deki günleri hakkında konuşan ve geleceğine ilişkin açıklamalar yapan Nijeryalı oyuncu, "Şu ana kadar burada olmaktan çok büyük keyif aldım. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Özellikle kızım 1,5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor ve onları söylüyor. Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'da görev almaktan çok mutluyum." dedi.