Victor Osimhen: Ben ve ailem burada çok mutluyuz
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, bir reklam filminin lansmanında açıklamalarda bulundu. Geleceğine ilişkin soruya cevap veren yıldız santrfor, "Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Beş maç boyunca her şeyimi vermeye hazırım. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı" dedi.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, kendisinin rol aldığı bir reklam filminin lansmanında konuştu.
"BEN VE AİLEM BURADA ÇOK MUTLUYUZ"
Türkiye'deki günleri hakkında konuşan ve geleceğine ilişkin açıklamalar yapan Nijeryalı oyuncu, "Şu ana kadar burada olmaktan çok büyük keyif aldım. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Özellikle kızım 1,5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor ve onları söylüyor. Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'da görev almaktan çok mutluyum." dedi.
"HER ŞEYİMİ VERMEYE HAZIRIM"
Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan golcü futbolcu, "Beşinci yıldızı takacağız. Beş maçımız kaldı, beş maç boyunca her şeyimi vermeye hazırım. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı." ifadelerini kullandı.