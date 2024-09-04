Victor Osimhen: Benim için kolay bir karar oldu

Galatasaray'ın talyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Victor Osimhen, “Galatasaray’ın ilgisini duyduğum zaman benim için kolay bir karar oldu. Galatasaray’ın ne kadar büyük, ne kadar aile gibi hissettiren bir kulüp olduğunu biliyordum. İnanılmaz bir taraftarı var. Henry Onyekuru benim arkadaşım. Galatasaray’da oynadı. Kulübün, taraftarın ve buradaki insanların ne kadar harika olduğunu söyledi. Dolayısıyla benim için kolay bir karar oldu. Havalimanında indiğimde taraftarlar beni o kadar heyecanlı bir şekilde karşıladılar ki, bundan dolayı da çok mutluluk yaşadım. Bir oyuncu için böyle şeyler önemlidir. Onlar için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Bu projeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

REKLAM "MERTENS İTALYA’YA GİTTİĞİMDE HEP YANIMDAYDI" Dries Mertens'in çok saygı duyduğu bir isim olduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, “Dries Mertens İtalya’ya gittiğimde hep yanımdaydı. Benim için bir abi olmuştu. Çok saygı duyduğum bir isim, onunla tekrar takım arkadaşı olacağım için çok heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımla bir an önce tanışmayı dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu. Galatasaray’ın maçlarını da izlediğini söyleyen Osimhen,“Galatasaray maçlarını zaten izliyordum. Mertens buraya geldiğinden beri nasıl oynuyor diye takip ediyordum. İnsan olarak, oyuncu olarak nasıl geliştiğini takip ediyordum. Gol attıkları, maçları kazandıkları zaman taraftarla olan etkileşimleri de heyecan verici. Şimdi de taraftarımızın her golden sonra beni de destekleyeceğini ümit ediyorum. Heyecanla bekliyorum" sözlerini sarf etti.