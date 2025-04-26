Victor Osimhen için sürpriz iddia
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü futbolcu Victor Osimhen için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü için İngiltere'den yeni bir iddia ortaya atıldı.
talkSPORT'un haberine göre; Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal, Mohamed Salah'ın transferi için ayırdığı bütçeyi bir başka büyük isme harcamayı planlıyor.
Al Hilal, bonservisi Napoli'de olan ve Galatasaray'da kiralık forma giyen Victor Osimhen'i transferdeki yeni hedef olarak belirledi.
Haberin devamında; Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynamaya sıcak bakan 26 yaşındaki Nijeryalı forvetin, Al Hilal'in teklifiyle yakından ilgilendiği yazıldı.
Öte yandan The Athletic yazarı David Ornstein, Osimhen'in yeni adresine yönelik şu ifadeleri kullandı:
"Premier League kulüpleri, oyuncunun maaş beklentilerinin karşılanmasının zor olduğu ve belki de aradıkları oyuncu/karakter tipine uymadığı yönünde düşünüyor. Bu takımlar arasında oluşan ortak görüş, Suudi Arabistan'ın onun için olası bir hedef olabileceği yönünde."