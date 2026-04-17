Osimhen sağlık durumu: Gençlerbirliği maçında Osimhen oynacak mı?
Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşma öncesinde gözler Victor Osimhen'in durumuna çevrildi. Taraftarlar, yıldız futbolcunun maçta forma giyip giymeyeceğini merak ederken, teknik heyetten gelecek son açıklama bekleniyor. Peki Osimhen Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? İşte maç öncesi son durum…
Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde en çok merak edilen konuların başında Victor Osimhen’in sahada olup olmayacağı geliyor. Sakatlık ya da teknik tercih ihtimalleri gündemdeyken, yıldız oyuncunun maç kadrosunda yer alıp almayacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki Osimhen Gençlerbirliği maçında forma giyecek mi? İşte son gelişmeler…
OKAN BURUK AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Tecrübeli teknik adam, Liverpool maçındaki sakatlığının ardından takıma dönen ve çalışmalara başlayan Osimhen'in son durumu hakkında da konuştu.
OSİMHEN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Okan Buruk, "Victor Osimhen'in bu üçüncü sakatlığı. Bazı oyuncular takımlar için çok önemlidir. Real Madrid için Mbappé neyse, Bayern Münih için Harry Kane neyse, Osimhen de Galatasaray için öyle önemli bir oyuncudur. Bu anlamda Osimhen çok önemlidir. Yani buralarda oynamak istiyorsanız zaten çok güçlü oyuncularla, çok güçlü profillerle oynamanız gerekiyor. O yüzden sakatlıklar, mental yorgunluklar olabilir ama biz aynı şekilde açız, aynı şekilde istekliyiz ve şampiyon olmayı çok istiyoruz. Oyuncular benden çok istiyor." ifadelerini kullandı.
OSİMHEN, GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Buruk, "Osimhen dün takımla uzun bir antrenman yaptı. Takıma olumlu yansıyor tabi. Dün de çok iyi idman yaptı. Ben bütün oyuncularıma güveniyorum. Osimhen'in antrenmana çıkması pozitif anlamda takımın enerjisini arttırıyor. Osimhen'i Ankara'ya götürüp götürmeme konusuna bakacağız" dedi.
NİJERYALI YILDIZ TAKIMLA İDMANA ÇIKTI
Sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Victor Osimhen, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının antrenmanında yer aldı.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Lang, Barış Alper