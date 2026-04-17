Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Victor Osimhen sağlık durumu: Gençlerbirliği maçında Osimhen oynacak mı, kadroda yer alcak mı? Okan Buruk açıkladı! Galatasaray muhtemel 11

        Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşma öncesinde gözler Victor Osimhen'in durumuna çevrildi. Taraftarlar, yıldız futbolcunun maçta forma giyip giymeyeceğini merak ederken, teknik heyetten gelecek son açıklama bekleniyor. Peki Osimhen Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? İşte maç öncesi son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 13:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde en çok merak edilen konuların başında Victor Osimhen’in sahada olup olmayacağı geliyor. Sakatlık ya da teknik tercih ihtimalleri gündemdeyken, yıldız oyuncunun maç kadrosunda yer alıp almayacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki Osimhen Gençlerbirliği maçında forma giyecek mi? İşte son gelişmeler…

        2

        OKAN BURUK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

        Tecrübeli teknik adam, Liverpool maçındaki sakatlığının ardından takıma dönen ve çalışmalara başlayan Osimhen'in son durumu hakkında da konuştu.

        3

        OSİMHEN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

        Okan Buruk, "Victor Osimhen'in bu üçüncü sakatlığı. Bazı oyuncular takımlar için çok önemlidir. Real Madrid için Mbappé neyse, Bayern Münih için Harry Kane neyse, Osimhen de Galatasaray için öyle önemli bir oyuncudur. Bu anlamda Osimhen çok önemlidir. Yani buralarda oynamak istiyorsanız zaten çok güçlü oyuncularla, çok güçlü profillerle oynamanız gerekiyor. O yüzden sakatlıklar, mental yorgunluklar olabilir ama biz aynı şekilde açız, aynı şekilde istekliyiz ve şampiyon olmayı çok istiyoruz. Oyuncular benden çok istiyor." ifadelerini kullandı.

        4

        OSİMHEN, GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

        Buruk, "Osimhen dün takımla uzun bir antrenman yaptı. Takıma olumlu yansıyor tabi. Dün de çok iyi idman yaptı. Ben bütün oyuncularıma güveniyorum. Osimhen'in antrenmana çıkması pozitif anlamda takımın enerjisini arttırıyor. Osimhen'i Ankara'ya götürüp götürmeme konusuna bakacağız" dedi.

        5

        NİJERYALI YILDIZ TAKIMLA İDMANA ÇIKTI

        Sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Victor Osimhen, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının antrenmanında yer aldı.

        6

        GALATASARAY MUHTEMEL 11

        Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Lang, Barış Alper

        7
        ÖNERİLEN VİDEO

        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı

        Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapıldı.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuncay Sonel hakkında açığa alındı
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yargıtay'dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        Çatışmaları ortak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
