"ONU GÖRDÜKTEN SONRA AĞLAMAYA BAŞLADIM"



Brooklyn Beckham, "Biraz gergindim. Hatta çok gergindim. Nikâhtan hemen önce, 'Aman tanrım, ya törene gelmezse?' diye düşündüm" ifadelerini kullandığını aktarmıştı.



Peltz'i gelinlik içinde gördükten sonra tüm endişelerinin yok olduğunu belirten Brooklyn Beckham, "En iyi arkadaşımla evleniyorum ama ya o istemezse?' diye tetikteydim ama onu gördükten sonra birden ağlamaya başladım. Harika bir gündü" ifadelerini kullanmıştı.