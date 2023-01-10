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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Victoria Beckham ile Nicola Anne Peltz'in kırgınlığı bitti

Victoria Beckham, arasının bozuk olduğu ileri sürülen gelini Nicola Anne Peltz'in doğum gününü kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Beckham, buzların eridiğini gözler önüne serdi

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  • Victoria Beckham ile Nicola Anne Peltz'in kırgınlığı bitti - Magazin haberleri

    İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasında yer alan Victoria-David Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham (23), 2020'nin temmuz ayında oyuncu Nicola Anne Peltz (27) ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. İkili, geçtiğimiz yıl ise Miami'de nikah masasına oturmuştu.
  • Victoria Beckham ile Nicola Anne Peltz'in kırgınlığı bitti - Magazin haberleri

    'GELİNLİK' SEÇİMİ SOĞUK RÜZGARLAR ESTİRDİ

    Beckham çiftinin gelinleri Nicola Anne Peltz Beckham'ın, düğünde kayınvalidesinin kendisi için hazırladığı gelinliği giymemesinin ardından aralarında soğuk rüzgarlar esmesine neden olduğu ileri sürülmüştü.

    "BENİ GERÇEKTEN ÇOK ÜZDÜ"

    Daha sonra konuyla alakalı açıklama yapan Peltz, "Haberlerde onun hazırladığı gelinliği giymemeyi baştan planladığımın yazılması beni gerçekten çok üzdü. Bu doğru değil" diyerek dedikoduları yalanlamıştı.

    Beckham ailesinin gelini Nicola Anne Peltz Beckham, Victoria Beckham'ın, atölyesinin gelinliği yetiştiremeyeceğini söylediği için farklı bir tasarımcıya yöneldiğini anlatmıştı.
  • Victoria Beckham ile Nicola Anne Peltz'in kırgınlığı bitti - Magazin haberleri

    KIRGINLIK BİTTİ

    Victoria Beckham, Peltz ile aralarının bozuk olduğu yönündeki iddiaların ardından paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Beckham, 9 Ocak'ta 28 yaşına basan gelininin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı. Birlikte çekilen keyifli anlarını paylaşan Victoria Beckham, gönderisine, "Doğum günün kutlu olsun" ifadelerini not düştü.

    Nicola Anne Peltz Beckham da Victoria Beckham'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı. Peltz, "Çok teşekkür ederim" yanıtını vererek, kayınvalidesi ile aralarındaki buzların eridiğini dile getirdi. İkilinin birbirlerine kalp emojileri göndermeleri de dikkatlerden kaçmadı.
  • Victoria Beckham ile Nicola Anne Peltz'in kırgınlığı bitti - Magazin haberleri

    NİKÂH GÜNÜ GERGİNLİĞİ

    Öte yandan eşine duyduğu aşkı her fırsatta dile getiren Brooklyn Beckham, daha önce düğün günü yaşadığı gerginliği anlatmıştı. Beckham, nikâh seremonisi başladıktan sonra gelini beklediği sırada Peltz'in ortaya çıkmamasından çok korktuğunu söylemişti.
  • Victoria Beckham ile Nicola Anne Peltz'in kırgınlığı bitti - Magazin haberleri

    "ONU GÖRDÜKTEN SONRA AĞLAMAYA BAŞLADIM"

    Brooklyn Beckham, "Biraz gergindim. Hatta çok gergindim. Nikâhtan hemen önce, 'Aman tanrım, ya törene gelmezse?' diye düşündüm" ifadelerini kullandığını aktarmıştı.

    Peltz'i gelinlik içinde gördükten sonra tüm endişelerinin yok olduğunu belirten Brooklyn Beckham, "En iyi arkadaşımla evleniyorum ama ya o istemezse?' diye tetikteydim ama onu gördükten sonra birden ağlamaya başladım. Harika bir gündü" ifadelerini kullanmıştı.
  • Victoria Beckham ile Nicola Anne Peltz'in kırgınlığı bitti - Magazin haberleri

    'ÇOCUK' AÇIKLAMASI

    Ayrıca mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, geçtiğimiz aylarda çocuk sahibi olup olmayacakları yönündeki sorulara açıklık getirmişti. Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz, her evli çift gibi anne ve baba olmak istediklerini ifade etmişti.

    Fotoğraflar: Instagram

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