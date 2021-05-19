"KOLAYLIK VE RAHATLIK GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU"

Beckham, web sitesinin yeni bölümünde evde kıyafet deneme uygulamasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Kolaylık ve rahatlık göz önünde bulundurularak oluşturulmuş, artık en yeni Victoria Beckham parçalarını satın almadan önce evde deneyebilirsiniz. Harper Concierge tarafından desteklenen hizmet, size mağaza içi alışveriş deneyimini getiriyor.

Birden fazla boyut, stil sipariş edin veya konfor alanınızın biraz dışında bir şeyler deneme fırsatını yakalayın. Daha sonra, yapmadığınız parçaları iade edeceğiz kendi evinizin rahatlığında istediğiniz parçaların ödemesini isteyin ve hızlı bir şekilde tamamlayın.