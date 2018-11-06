Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu

Victoria’s Secret'ın her sene özel olarak tasarladığı ve en iyi mankenlerinden birine tanıttığı fantezi sütyenini bu yıl Elsa Hosk taşıyacak. Elsa Hosk'un giyeceği sütyenin değeri ise 1 milyon dolar!