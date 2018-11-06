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Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu

06.11.2018 - 09:52 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Victoria’s Secret'ın her sene özel olarak tasarladığı ve en iyi mankenlerinden birine tanıttığı fantezi sütyenini bu yıl Elsa Hosk taşıyacak. Elsa Hosk'un giyeceği sütyenin değeri ise 1 milyon dolar!

  • 1 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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    İç giyim firması Victoria's Secret'ın her sene özel olarak tasarladığı ve en tecrübeli mankenlerinden birine tanıttığı Fantasy Bra'yı (Fantezi Sütyeni) taşıyacak model belli oldu.

  • 2 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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    Victoria’s Secret'ın her sene özel olarak tasarladığı ve en iyi mankenlerinden birine tanıttığı fantezi sütyenini bu yıl 29 yaşındaki İsveçli model Elsa Hosk taşıyacak.

  • 3 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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    2011 yılından beri Victoria's Secret'la birlikte çalışan Elsa Hosk, markanın değerli taşlardan tasarladığı fantezi sütyeniyle 8 Kasım'daki büyük defilede yürüyecek. 

  • 4 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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    Bu yılki fantezi sütyeni Swarovski tarafından tasarlandı. 21.000 elmastan oluşan iç çamaşırı, 4 tasarımcı tarafından toplam 930 saatte hazırlandı.

  • 5 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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    Tasarımın tam olarak kendisini ve 90'ların ruhunu yansıttığını söyleyen güzel model, "Bu benim hayatımda gördüğüm en güzel sütyen" dedi.

  • 6 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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  • 7 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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  • 8 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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  • 9 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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  • 10 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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  • 11 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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  • 12 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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  • 13 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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  • 14 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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  • 15 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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  • 16 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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  • 17 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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  • 18 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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  • 19 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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  • 20 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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  • 21 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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  • 22 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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  • 23 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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  • 24 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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  • 25 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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  • 26 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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  • 27 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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  • 28 Victoria's Secret'ın 'fantezi sütyeni'ni taşıyacak model belli oldu
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