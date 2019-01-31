Avrupa ekiplerinin radarında olan Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida'dan açıklama geldi. Hırvat futbolcu, Instagram'dan yaptığı açıklamada takımda kalacağını belirtip şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'nın saygıdeğer birçok kulübü tarafından isteniyor olmaktan onur duymakla beraber başkanımız Fikret Orman ve yönetimimize beni Beşiktaş ailesinin önemli bir parçası olarak gördükleri için minnettarım. Ailem ve ben, Türkiye'de yaşıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Takımımız ve taraftarlarımız için elimden gelenin en iyisini yaparak mücadele etmek için sabırsızlanıyorum."