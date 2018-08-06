Vidal resmen Barcelona'da

Barcelona, Arturo Vidal transferini resmen sonlandırdı. Adrien Rabiot transferi suya düşen Barça, kısa sürede alternatifini belirledi ve mutlu sona ulaştı. Katalan devi, Şilili orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Çin'in Gangzhou takımına dönen Paulinho'nun yerine transfer edilen Vidal, Juventus ile üst üste 4, Bayern Münih ile de 3 yıl şampiyonluk yaşadı.

2007'de Bayer Leverkusen'e transfer olarak Avrupa kariyerine başlayan Vidal, buradaki 4 yılın ardından Juventus'a imza attı. Yaşlı Kadın lakaplı İtalyan ekibindeki 4 yılında da şampiyonluk yaşayan Şilili oyuncu, geleneği sürdürdü ve Bayern Münih'teki 3 yılında da şampiyonluk kupasını kaldırdı. Barcelona'dan yıllık 9 milyon Euro alacak Vidal; Katalan ekibinin, Lenglet, Arthur ve Malcom'ın ardından bu sezonki 4. transferi oldu.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 6, 2018

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