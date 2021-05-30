Vietnam'da Kovid-19'un hibrit varyantı tespit edildi! 0:00 / 0:00

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Vietnam Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere ve Hindistan türlerinin özelliklerini barındıran hibrit versiyonunun saptandığını duyurdu.

Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, ülkedeki bazı Kovid-19 hastalarında Kovid-19'un genetik dizilimi İngiltere ve Hindistan türlerinin ikisini birden barındıran yeni bir varyantını tespit ettiklerini açıkladı.

Vietnam Sağlık Bakanı Long, tespit edilen son varyantın çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Hibrit türün özellikle hava yoluyla daha hızlı bulaştığını ve Kovid-19’un diğer türlerine göre kendini daha hızlı çoğaltabildiğini kaydeden Bakan Long, virüsün genetik yapısını ve adını bilahare açıklayacaklarını belirtti.

Açıklanan son verilere göre, Vietnam'da bugüne kadar 6 bin 713 Kovid-19 vaka görüldü ve 43 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.