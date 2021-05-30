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HaberlerDünyaHİBRİT VARYANT! Son dakika: Vietnam'da Kovid-19'un İngiltere ve Hindistan türlerini içeren varyant bulundu!
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Vietnam'da koronavirüsün İngiltere ve Hindistan türlerini barındıran "hibrit varyant"ı tespit edildi!

Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, koronavirüsün İngiltere ve Hindistan türlerini barındıran hibrit varyantın tespit edildiğini duyurdu. Long, yeni varyantın çok tehlikeli olduğunu söyledi.

HİBRİT VARYANT! Son dakika: Vietnam'da Kovid-19'un İngiltere ve Hindistan türlerini içeren varyant bulundu!
Vietnam'da Kovid-19'un hibrit varyantı tespit edildi!
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AA / HABERTURK.COM

Vietnam Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere ve Hindistan türlerinin özelliklerini barındıran hibrit versiyonunun saptandığını duyurdu.

Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, ülkedeki bazı Kovid-19 hastalarında Kovid-19'un genetik dizilimi İngiltere ve Hindistan türlerinin ikisini birden barındıran yeni bir varyantını tespit ettiklerini açıkladı.

Vietnam Sağlık Bakanı Long, tespit edilen son varyantın çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Hibrit türün özellikle hava yoluyla daha hızlı bulaştığını ve Kovid-19’un diğer türlerine göre kendini daha hızlı çoğaltabildiğini kaydeden Bakan Long, virüsün genetik yapısını ve adını bilahare açıklayacaklarını belirtti.

Açıklanan son verilere göre, Vietnam'da bugüne kadar 6 bin 713 Kovid-19 vaka görüldü ve 43 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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