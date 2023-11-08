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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella: Arda Güler bizim geleceğimiz - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella: Arda Güler bizim geleceğimiz

        A Milli Futbol Takımımız'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'i ziyaret etti. İspanyol kulübünün tesislerinde Carlo Ancelotti ile görüşen İtalyan teknik adam, ziyaret sonrası ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 18:26 Güncelleme: 08.11.2023 - 18:26
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        "Arda Güler bizim geleceğimiz"
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        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid'in antrenman tesislerini ziyaret ederek, Arda Güler ve Carlo Ancelotti ile bir araya geldi. İtalyan teknik adam, ziyaret sonrası ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

        "ARDA BİZİM GELECEĞİMİZ"

        Sky Sport'a konuşan Montella, "Sakatlıkları konusunda endişeli değilim, Arda Güler bizim geleceğimiz. Parlak bir geleceği olacağına eminim, mükemmel bir yetenek. Bu yüzden onu Madrid'de ziyaret etmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

        MAÇI TRİBÜNDEN İZLEYECEK

        TFF'den yapılan açıklamada; Vincenzo Montella'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid - Braga maçını tribünden izleyeceği ve hem Arda Güler'i hem de Braga forması giyen Serdar Saatçı'yı takip edeceği kaydedildi.

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