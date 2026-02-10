Canlı
        Vincenzo Montella'dan Inter'e ziyaret - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella'dan Inter'e ziyaret

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Inter takımını ziyaret etti.

        Giriş: 10.02.2026 - 22:02 Güncelleme: 10.02.2026 - 22:02
        Vincenzo Montella'dan Inter'e ziyaret!
        A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalyan devi Inter'i ziyaret etti.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Inter'in tesislerine giden İtalyan çalıştırıcı, burada Rumen teknik direktör Cristian Chivu ve A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi.

        Montella'ya A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ve Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino da eşlik etti. İdmanı da izleyen A Milli Takım heyeti, Chivu ve yardımcıları tarafından son derece sıcak bir şekilde karşılanırken kendileriyle antrenman öncesinde ve sonrasında birer görüşme gerçekleştirdi.

        Montella, İtalya'daki temasları çerçevesinde daha önce Roma, Caglari ve Juventus'u ziyaret etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Güneş patlamaları neden arttı?

        Güneş patlamalarında son dönemde artışlar yaşanmaya başlandı. Meydana gelen artışları Habertürk TV'de değerlendiren İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğretim Üyesi Dr.Ece Kilerci, "Güneşin manyetik olarak aktif olduğu bir dönemin sonuna doğru geldiğimiz için, bu patlamaların, parlama...
