Vincenzo Montella: Kendimi kanıtlamak için Türkiye'ye gittim

"GUARDIOLA VE ANCELOTTI'Yİ İNCELEMEM GEREKİYORDU"

“Roma’da Pep ile oynamış olduğum için Guardiola’yı yakından incelemem gerekiyordu. İlk incelediğim kişi Carlo Ancelotti oldu ve bu harika bir deneyimdi. Sonra Pep’i incelemem gerekiyordu ve ben de genç takımları çalıştırıyordum. Futbolu seven bir oğlum vardı ve Messi'yi yakından göreceği çok heyecanlıydı. Sonra Prato'daki bir maçtan sonra kulüpten beni aradılar ve Ranieri'nin istifa ettiğini, Roma'ya gidip Roma'nın teknik direktörü olmam gerektiğini söylediler. Ve oğluma ne diyeceğimi bilemedim."