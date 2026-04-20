        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella: Kendimi kanıtlamak için Türkiye'ye gittim

        Vincenzo Montella: Kendimi kanıtlamak için Türkiye'ye gittim

        A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, verdiği röportajda, 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanarak elde ettikleri başarının tesadüf olmadığını ve 1,5 yıl İtalya'dan teklif alamayınca kendini kanıtlamak için Türkiye'ye gittiği belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 12:16 Güncelleme:
        1

        Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'da Sky Calcio Club'a konuştu.

        2

        "YETERİNCE İSTİKRAR OLMADIĞINI SÖYLÜYORLARDI"

        “Türkiye'de bir takım oluşturduk; bana daha önce takımda yeterince istikrar olmadığını söylüyorlardı. Taktiksel bir düzen getirdik; onlara birkaç temel kavram öğrettim, ancak bunlarla hepsini tek bir yöne yönlendirmeye çalıştım. Milli takımda zaman yok, maç stratejisi, çalışma yöntemi ve süreklilik sağlamaya çalışmalısın. Bu, kulüplerdeki yakınına yakın olmalı. Türkiye'de oynayanları tanıdığım için yurtdışında oynayanları incelemek zorunda kaldım. Takım, sadece teknik nitelikleri sayesinde değil, tesadüfen Dünya Kupası'na gelmedi.“

        3

        KENAN YILDIZ'A ÖVGÜ

        ”Her zaman kendini geliştirmek istiyordu, dengeliydi. Bunu hemen fark etmesini sağlayan bazı işaretler var. ‘Hocam, bana başka bir şey yaptır’, sahadan hiç ayrılmazdı, erken gelirdi. Ve bence daha da gelişmeye mahkumdur.“

        4

        LUCİANO'YA MESAJ

        Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'ye mesaj gönderen Montella: ”Sana bir öneride bulunmak istiyorum: Bundan sonra sezon sonuna kadar Kenan konusunda risk almayalım, lütfen."

        5

        "KENDİMİ KANITLAMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GİTTİM"

        “Bir buçuk yıl boyunca İtalya'dan hiçbir teklif almadım. Kendimi kanıtlamak için Türkiye'ye gittim çünkü İtalya'dan hiçbir teklif almadım..”

        6

        "HOCALIĞI BIRAKMAYI BİLE DÜŞÜNDÜM"

        “Artık antrenörlük yapmamayı, bırakmayı bile düşündüm, çünkü bir şansım yoktu, sonra koronavirüs geldi, evdeydim ve iyiydim. Sonra hoşuma gitmeyen birkaç teklif geldi. Ve sonra sıfırdan başlayıp yeniden başlamak için karar verdim.”

        7

        "İTALYA DÜNYA KUPASINI HAK ETMİŞTİ"

        “İtalyan futbolunda her şey o kadar da kötü değil. En güçlü birkaç takım hariç tutulursa, İtalya rekabetçi bir ülke. Şu anda Dünya Kupası'na katılamamış olmanın yarattığı bir gerginlik var ama bu takım, teknik açıdan da oraya gitmeyi hak etmişti. Ben o kadar karamsar olmazdım.”

        8

        "ROMA'DA BASKI BÜYÜK"

        “Roma'da baskı oldukça büyük, ancak sana bazen uçuracak kadar büyük bir sevgi de veriyor. Kulüp destek veriyorsa da uyum yoksa, bu bir sorundur.”

        9

        "GUARDIOLA VE ANCELOTTI'Yİ İNCELEMEM GEREKİYORDU"

        “Roma’da Pep ile oynamış olduğum için Guardiola’yı yakından incelemem gerekiyordu. İlk incelediğim kişi Carlo Ancelotti oldu ve bu harika bir deneyimdi. Sonra Pep’i incelemem gerekiyordu ve ben de genç takımları çalıştırıyordum. Futbolu seven bir oğlum vardı ve Messi'yi yakından göreceği çok heyecanlıydı. Sonra Prato'daki bir maçtan sonra kulüpten beni aradılar ve Ranieri'nin istifa ettiğini, Roma'ya gidip Roma'nın teknik direktörü olmam gerektiğini söylediler. Ve oğluma ne diyeceğimi bilemedim."

        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
