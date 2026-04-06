Vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde vinçle çarpışan elektrikli üç tekerlekli motosikletin sürücüsü Rusya uyruklu Natalia Vorobeva hayatını kaybetti
Giriş: 06.04.2026 - 15:09
Antalya'nın Alanya ilçesinde vinçle çarpışan elektrikli üç tekerlekli motosikletin sürücüsü Rusya uyruklu Natalia Vorobeva (50) hayatını kaybetti.
OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kaza, öğle saatlerinde Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Antalya'dan Alanya yönüne giden A.A. (39) idaresindeki vinç, yolun sağından ana yola çıkan Rusya uyruklu Natalia Vorobeva yönetimindeki elektrikli üç tekerlekli motosikletle çarpıştı. Kazada Vorobeva ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Vorobeva, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Natalia Vorobeva, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Vinç sürücüsü A.A. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
