Vira Bismillah ne demek? TDK Sözlük: Vira Bismillah anlamı | "Vira" ne demek?

Her balık sezonunun açılmasıyla birlikte sıkça duyulan "Vira Bismillah" aslında Rumca ve Arapça birleşimi bir komut tamlamasıdır.
Şöyle ki; Anadolu Rumları "Vira" kelimesini denizcilikte "Demir Al" konumu olarak kullanmaktaydı.
Türkler'in Anadolu'ya gelişi ve denizcilikle ilgilenmeye başlamalarıyla birlikte "Demir Al" anlamına gelen "Vira" kelimesine Arapça "Allah'ın İsmiyle" anlamına gelen "Bismillah" tamlaması da eklenmiştir. Böylelikle özellikle Türk denizciler her denize açıldıklarında "Vira Bismillah" diyerek sefere başlarlar...
TDK'ya göre Vira kelimesinin anlamı, cümle içerisinde doğru kullanım örnekleri ve diğer merak edilenler!
VİRA NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR? VİRA KELİMESİ TDK ANLAMI
Arasız
Maçuna ve başka makinelerin çevrilmesi için verilen komut
VİRA KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ
Vira söylüyor.
VİRA SÖZCÜĞÜ KULLANILAN ATASÖZLERİ VE DEYİMLER
vira etmek
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