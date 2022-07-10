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Haberler Sağlık Vişne Sapı Çayı Nasıl Yapılır? - Vişne Sapı Çayı Zayıflatır Mı, Neye İyi Gelir ve Faydaları Nelerdir?
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Vişne sapı çayı nasıl yapılır? Vişne sapı çayı zayıflatır mı ve faydaları nedir?

Yaz yazlarının en sevilen meyvelerinden biri olan, tatlılarda içeceklerde ve reçellerde sıkça kullanılan vişnenin sapının da faydası olduğunu biliyor muydunuz? Meyvesi yenildikten sonra kurutulan ve çay olarak içilen vişne sapı sağlık açısından olumlu etkiler gösterse de kişiler tarafından zayıflamaya yardımcı olma özelliği ile bilinmektedir.

Vişne Sapı Çayı Nasıl Yapılır? - Vişne Sapı Çayı Zayıflatır Mı, Neye İyi Gelir ve Faydaları Nelerdir?
Vişne sapı çayı faydaları
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Vişne Sapı Çayı Faydaları

  • Vişne sapı içeriğinde insan sağlığı için faydalı olan yağları ve tuzları içermektedir. Bunun yanı sıra hem alerji hem de iltihap önleyicidir.
  • Vişne sapının antiseptik özellikleri bulunur.
  • Böbrek hastalığı sorunu ile uğraşan kişiler vişne sapı çayını tüketebilir. Düzenli tüketimi ile böbrek taşlarının düşmesinde yardımcı olur.
  • Astım ve ürtiker gibi alerjen hastalıkların tedavisinde vişne sapı çayı kullanılır.
  • Düzenli vişne sapı çayı tüketimi kilo vermede etkili olur. Metabolizmanın daha düzenli çalışmasına yardımcı olarak kilo verme dönemini olumlu etkiler.
  • Selülitlerin giderilmesinde faydalı bir bitkisel çaydır.
  • Sakinleştirici özelliğinin yanı sıra vişne sapı kanı temizlemeye yardımcı olur. Kötü kolesterolü düşürür ve kalp sağlığına iyi gelir.
  • Romatizma ve eklem ağrısı olan kişiler tarafından tüketildiğinde ağrıları azaltır.

Vişne Sapı Çayı Nasıl Yapılır?

Vişne sapı çayının faydalarından faydalanmak isteyenler bu çayın tüketimini merak etmektedir. Bu yüzden vişne sapı çayı nasıl demlenir? sorusunun cevabını araştırmaktadır. Vişne sapı çayı demlenmesi oldukça basit ve hızlı bir şekilde gerçekleşir. Ancak vişne sapı çayı yapmak için ilk olarak vişne sapının kurutulması gerekmektedir. Vişne sapı çayı nasıl demlenir sorusunun cevabı şu şekildedir:

Malzemeler:

  • 2 bardak su
  • 1 tutam kurutulmuş vişne sapı

2 bardak içme suyunu ilk olarak bir çaydanlık içerisinde kaynatın. Su kaynadıktan sonra kurutulmuş vişne saplarını suyun içerisine atın. Ardından ocağın altını kapatın ve 10 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Bekledikten sonra süzerek sıcak bir şekilde çayınızı tüketebilirsiniz.

Vişne Sapı Çayı Zararları

Sağlık için şifa deposu olarak tüketilen vişne sapı çayının tüketimine dikkat edilmemesi halinde yan etkileri ortaya çıkar. Vişne sapı çayının fazla tüketiminin insan sağlığına zararları şunlardır:

  • Vişne sapı idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Bu yüzden fazla tüketildiğinde vücutta dehidrasyona neden olur. Bu da su kaybının oluşması demektir.
  • Vişne sapı çayı fazla tüketildiğinde ishal ya da düşük tansiyon problemi olan kişilerde olumsuz sonuçlara yol açar.
  • Bitkisel bir çay olarak tüketilen vişne sapı çayını tüketmeden önce doktorunuzu da başvurabilirsiniz.

Vişne Sapı Çayı Zayıflatır Mı?

Bitkisel çayların faydaları her zaman merak edilmektedir. Vişne sapı çayının zayıflatıp zayıflatmadığı da kişiler tarafından araştırılır. Vişne sap çayının yağ yakma ve metabolizmayı düzenleme özelliği bulunur. Bu yüzden düzenli tüketildiğinde kilo verme sürecini olumlu etkileyecek bitkisel bir içecektir. Ancak vişne sapı çayının tek başına kilo vermede etkili olduğu düşüncesi doğru değildir. Bunun yanı sıra fazla tüketiminden de kaçınılmalıdır. Günde iki bardak sabah ve akşam olmak üzere aç karnına içilmesi önerilen tüketim şeklidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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