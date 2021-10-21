Vitor Pereira: Neden sadece Mesut Özil'i soruyorsunuz?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, grubunda galibiyetle tanışamadı. Sarı-lacivertli takımın çalıştırıcısı Vitor Pereira maçın ardından açıklamalar yaptı. Portekizli teknik direktörün açıklamaları şöyle:

"Genele baktığımızda istediğimiz bir sonuç değil. Biz genç bir takımız, gelişmek isteyen bir takımız. Bu tarz genç takımlarda bunlar olabiliyor. Bu turnuvalar tecrübe gerektiriyor."

"Penaltı kaçırdık, pozisyonları kaçırdık, sonuca baktığımızda istediğimiz sonucu alamadık. Sonuçtan memnun değilim, düzeltmemiz gereken davranışlar var."

"Mesut bugün gayet iyi futbol sergiledi ama o andan itibaren daha baskılı olmamız gerekiyordu. Mesut topla iyi ama biz topu pek tutamadık, baskıyı arttıracak oyuncular istiyorduk. Mesut çıkmasaydı ne olurdu? Bilemem, futbol bu."

"NEDEN SADECE MESUT'U SORUYORSUNUZ?"

"Mesut dışında Berisha'yı da, başka oyuncuları da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım aynı anda, niye diğerlerini sormadınız? Amacımız oyuna taze kan sokmaktı."

"BU TAKIM ÜÇ YILDIR AVRUPA'DA YOK"

"Bu takım 3 yıldır Avrupa'da yok, tecrübe eksikliği yaşıyoruz. Hatalar da yapıyoruz, iyi oynadığımız maçlar da var. Yeni bir takım inşa ettiğinizde hatalar normal olabiliyor, tecrübe eksikliği yaşıyoruz."