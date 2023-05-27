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Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor! Portekizli çalıştırıcının adı Süper Lig'de birçok takımla da anılıyordu

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  • Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor!

    Brezilya Serie A ekibi Flamengo'dan olaylı şekilde ayrılan Vitor Pereira hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. 
  • Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor!

    One Football'da yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcı, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Wasl'ın başına geçmeye hazırlanıyor. 
  • Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor!

    Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'ni dördüncü sırada tamamlayan ekibin mevcut teknik direktör Juan Antonio Pizzi ile yolları ayırmaya hazırlandığı belirtilirken, Körfez ekibinin Pereira'yı takımın başında görmek için istekli olduğu ifade edildi. 
  • Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor!

    2022/23 sezonunda ülkesi Portekiz'e dönmek istediğini söyleyerek ayrıldıktan sonra bir başka Brezilya ekibi Flamengo ile imzalayan ve Güney Amerika ülkesinde ciddi şekilde tartışılmaya başlayan Pereira, Flamengo ile çıktığı 20 karşılaşmada 1.60 puan ortalaması yakalamıştı. Pereira, özellikle kırmızı siyahlı takımın kupalardaki performansı sonrasında taraftarların hedefi olmuştu.
  • Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor!

    Portekizli teknik direktör, 2 ayrı dönemde Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı.

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