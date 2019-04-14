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Avusturya'nın başkenti Viyana'da ırkçı "Kimlikçiler Hareketi"nin gösterisi, ırkçılık karşıtı grupların düzenlediği gösteriyle protesto edildi.
Adalet Bakanlığı önünde toplanan ırkçı, mülteci ve Müslüman karşıtı "Kimlikçiler Hareketi" üyesi yaklaşık 150 kişinin gösterisine karşılık, ırkçılık karşıtı 2 binin üzerinde kişi de Viyana Üniversitesi önünde "Irkçılığa karşı ayağa kalk", "Nazilere hayır", "Irkçılık ve Faşizme karşı omuz omuza" yazılı pankartlar taşıyarak gösteri düzenledi.
Gösteriyi düzenleyen Linkswende sivil toplum kuruluşu adına konuşan Karin Wilflingseder, Neonazizm'e ve ırkçılığa karşı güçlü bir duruş sergilemek üzere toplandıklarını söyledi. Wilflingseder, "Kimlikçilerin demokrasi dışı, ırkçı düşüncelerini yaymalarına müsaade etmemek için bu gösteriyi gerçekleştirmek istedik." dedi.
Yazar ve Siyaset Bilimci Ishraga Mustafa da ırkçı politikaların, Avrupa'da yeni bir durum olmadığını belirterek, özellikle aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) Müslümanlar ve yabancılara yönelik ırkçı politikalarına dikkati çekti.- Kimlikçiler ve FPÖ benzer görüşlere sahipMustafa, ırkçı oluşumların Müslüman ve siyahileri hedef aldıklarını vurgulayarak, "Dünyanın hiçbir yerinde yasa dışı insan yoktur. Mültecileri yasa dışı ilan etmek, insanlık dışı bir nefret söyleminin eseridir." değerlendirmesinde bulundu.
İKİ GRUBU BİRBİRİNDEN UZAK TUTTULAR
Irkçı Kimlikçiler Hareketi ile FPÖ'nün birçok açıdan benzerliklere sahip olduğunu anlatan Mustafa, Müslüman, siyahi ve mültecilerin Avusturya toplumunun bir parçası olduğunu, bu gerçeği herkesin kabullenmesi gerektiğini dile getirdi.Konuşmaların ardından göstericiler, ırkçı Kimlikçiler'in gösteri yapmak üzere toplandığı Adalet Bakanlığı önüne yürüdü.Polis, göstericilerle Kimlikçiler arasında barikat oluşturarak, iki grubu birbirinden uzak tuttu.- Irkçı Kimlikçiler'den gösteriÖte yandan, Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Martin Seller de az sayıda ırkçının katıldığı gösteride, iktidardaki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı FPÖ koalisyonunun, Kimlikçiler Hareketi'ni hedef göstererek, kapatmak istediğini söyledi.
Seller, özellikle Başbakan Sebastian Kurz'un, koalisyon ortağı FPÖ'nün Neonazi Kimlikçiler'le arasına mesafe koyma çağrısının ardından, FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache'nin kendilerine karşı tutumunun tamamen değiştiğini ifade ederek, aşırı sağcı FPÖ ile birçok konuda hemfikir olmalarına rağmen aşırı sağcı Strache'nin "ikiyüzlülük" yaptığını dile getirdi.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride, bazı Kimlikçiler Hareketi üyelerinin tahrikleri nedeniyle karşıt grup ve polis arasında arbede yaşandı. Göstericiler, polisin korumasındaki Kimlikçiler'e taş ve benzeri maddeler attı.Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyerek 50 Müslümanı katleden terörist Brenton Tarrant'ın, Avusturya'daki Neonazi Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Martin Seller ile arasındaki ilişkinin ortaya çıkartılmasının ardından, Başbakan Sebastian Kurz, koalisyon ortağı aşırı sağcı FPÖ'den bu oluşumla arasına mesafe koyması çağrısında bulunmuştu.FPÖ'lü çok sayıda siyasetçinin Kimlikçiler'le olan ilişkisine tepki gösteren Kurz, Neonazi faaliyetlere tahammül gösterilmeyeceğini açıklamıştı.
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