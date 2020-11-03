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Viyana nerededir? Viyana nerenin başkenti?

Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı bir saldırı gerçekleşti, olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Peki Viyana nerededir? Viyana hangi ülkenin başkentidir? İşte Viyana hakkında merak edilenler...

Viyana nerededir? Viyana nerenin başkenti?

Viyana, Avusturya'nın başkentidir, aynı zamanda Avusturya'nın en büyük şehridir. Nüfusu yaklaşık 1 milyon 900'dur. Nüfus bakımından Viyana, Avrupa Birliği'nin en büyük onuncu kentidir. Birleşmiş Milletler bürosuyla Viyana, Birleşmiş Milletler'in dört resmî merkez temsilciliğinden birine sahiptir. Kentte bulunan diğer önemli uluslararası kuruluşlar OPEC, AGİT ve Uluslararası Atom Enerjisi Örgütü'dür.

VİYANA'NIN COĞRAFİ KONUMU

Orta Avrupa'nın en büyük kentlerinden biri olan Viyana gelişimini büyük oranda coğrafi konumuna borçludur. Şehir Kuzeydoğu Alplerinin alçaldığı bölgede, Viyana Havzası'nın kuzeybatı bölgesinde bulunur. Tarihi kent Tuna Nehri'nin güneyinde bulunmaktadır. Günümüzde kent nehrin diğer kıyısına geniş biçimde taşmıştır. Viyana doğu-batı ve kuzey-güney doğrultularındaki eski ticaret yollarının kavşağında kurulmuştur. Tuna nehri Viyana Havzası'nda adalar nedeniyle birçok kola ayrıldığından Viyana'da geçilebilir durumdadır.

VİYANA'NIN HARİTADAKİ YERİ

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