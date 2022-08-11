Hangi ülkeler başvuruda daha fazla zorluk çıkarıyor?

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi sırasında pek çok sorunla karşılaşıyor. Türk vatandaşlarından elektrik faturası dahi istenirken, basit gerekçelerle başvurular reddediliyor.
Konuya ilişkin Habertürk'ten Fatmanur Boylu'un sorularını yanıtlayan vize danışmanı Ceyhun Özkan, ret gerekçeleri arasında 'seyahat gerekçenizi inandırıcı bulmadık, belgeler yeterli gelmedi' gibi yanıtların olduğunu söyledi.
KİMLER DAHA FAZLA RET ALIYOR? HANGİ ÜLKELER ZORLUK ÇIKARIYOR?
Peki kimler daha fazla ret yanıtı alıyor? Uzmanlara göre 25 yaş altı gençler, bekarlar ve daha önce vize almayanlar en fazla ret yanıtı ile karşılaşanlar... Alınan maaşlar da bu ret yanıtlarında etkili sayılıyor.
Vize taleplerini en fazla reddeden ülkelerin başında ise Almanya geliyor. Almanya ile birlikte zorluk çıkaran ülkeler arasında Avusturya, Danimarka, İtalya ve Fransa izliyor.
BAŞVURULARDA NELERE DİKKAT EDİLİYOR?
Vize uzmanı Osman Akyokuş'a göre Almanya'nın reddetmesinin en büyük nedenlerinden biri ülkede yaşayan Türk vatandaşları. Ülkedeki Türk vatandaşlarının fazla olması ve buraya gidenlerin dönmeme riskinin olması nedeniyle Almanya çoğu talebe ret yanıtı veriyor. 10 başvurunun 6'sı ise ret olarak dönüyor.
Vize başvurusunda nelere dikkat ediliyor? Uzmanlara göre bu konuda belgelerin tam olması büyük önem taşıyor. Bunun dışında gelirin yüksek olması da büyük bir etken.
ANKARA HAREKETE GEÇMİŞTİ
Ankara, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi sırasında karşılaştıkları sorunları kayda geçirmek için geçtiğimiz aylarda harekete geçmişti. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne de konuyla ilgili bir rapor sunulmuştu.
Raporda 'Kimi uygulamalarda Schengen bölgesindeki devletlerin, bireylerin kendi topraklarına erişimi reddettiği gözlemlenmektedir. Schenen bölgesindeki devletler, Schengen bilgi sistemini asgari bir ortak standartla kullanmalıdır. Sistemdeki bilgilerin kullanımı insan haklarını, özel ve aile hayatına saygı hakkını, seyahat özgürlüğü hakkını ihlal etmemelidir' denilmişti.
Raporda ücretlerin yüksekliğine de dikkat çekilerek "Tek girişli ve kısa süreli vize basılması, vizenin gitme amacı ortadan kalktıktan sonra basılması, yüz yüze başvuru zorunluluğu sorunlarına da değinildi" ifadelerini kullanmıştı.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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