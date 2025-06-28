Kırklareli Vize'de yarın denize girilmesi yasaklandı
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın denize girişlere yasak getirildi
Giriş: 28.06.2025 - 10:43 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:43
Kırklareli'nin Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla 29 Haziran Pazar günü denize girilmesi yasaklandı.
Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi. Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.
*Haberine görseli İHA tarafından servis edilmiştir.
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