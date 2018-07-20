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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (20 Temmuz 2018)

Bu hafta beklenen İlk Arınma Gecesi ile birlikte toplam 9 film vizyona girdi. İşte bu haftanın filmleri

20 Temmuz 2018 Cuma, 09:59:43

İlk Arınma Gecesi (The First Purge)

Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Korku
Süre: 97Dak.
Yönetmen: Gerard McMurray
Oyuncular: Y'lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade, Luna Lauren Velez, Marisa Tomei
Senaryo: James DeMonaco
Yapımcı: James DeMonaco, Andrew Form

İLK ARINMA GECESİ - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
İlk Arınma Gecesi filminde, Amerika'da yapılan birinci arınma gecesine geri dönülüyor. Amerika'daki suç oranını yılın geri kalanında %1'in altına düşürebilmek amacıyla 12 saat boyunca tüm suçlara göz yumulacağı bir gece fikri, psikolojik bir deney olarak sınırlı bir bölgede denenmek üzere ortaya çıkmıştır. Ancak devletin aşırı şiddet yanlısı tutumunu dışlanan kesime yansıtması, deneyin şehir sınırlarını aşıp bir salgın gibi tüm ülke sathına yayılmasıyla sonuçlanacaktır.

Sibirya (Siberia)

Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - ABD, Yunanistan
Tür: Dram, Gerilim
Yönetmen: Matthew Ross
Oyuncular: Keanu Reeves, Ana Ularu, Pasha D. Lychnikoff, Molly Ringwald, Aleks Paunovic
Senaryo: Scott B. Smith, Stephen Hamel
Yapımcı: Keanu Reeves, Gabriela Bacher

SİBİRYA - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Amerikalı bir elmas tüccarı olan Lucas elindeki kaynağı belli olmayan mavi elmasları satmak için Rusya'ya gider.Lucas, kafe sahibi olan Katya ile küçük bir Sibirya kasabasında yakınlaşır ve bu durum aralarında tutkulu bir bağ kurar.Kendisini kurtarmayı başaramadığı elmas ticaretinin tehlikeli dünyasını keşfetmeye başlayınca hem Lucas'ın hem desevgilisi Katya'nın hayatı tehdit altında olur. Lucas, bozulan anlaşmadan dolayı bir çözüm bulmak ve sevdiği kadını kurtarmak için zorlu bir mücadele verecektir.

Pablo Escobar'ı Sevmek (Loving Pablo)

Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - İspanya, Bulgaristan
Tür: Biyografi, Dram, Suç
Süre: 123Dak.
Yönetmen: Fernando León de Aranoa
Oyuncular: Penelope Cruz, Javier Bardem, Peter Sarsgaard, David Ojalvo, Julieth Restrepo
Senaryo: Fernando León de Aranoa
Yapımcı: Europa Corp

PABLO ESCOBAR'I SEVMEK - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Kolombiyalı gazeteci Virginia Vallejo, dünyanın en büyük uyuşturucu kartellerinden biri olan Kolombiyalı Pablo Escobar'la aşk yaşar. Ancak Escobar, 80'li yıllarda Kolombiya'nın zordaki insanlarının hayatını iyileştirme çabaları ile ün kazansa da, Virginia ilişkileri ilerledikçe Escobar'ın Kolombiya'daki suç imparatorluğunu kontrol ettiğini ve uyuşturucuyu tüm ABD'ye yaydığını anlamaya başlar. Başkan Belisario Betancur ABD ile işbirliği yaparak Escobar'ı durdurmak için bir savaş başlatır. Kariyeri ve itibarı Escobar tarafından yok edilen Virginia ise Narkotik ajanı Shepard'ın Escobar'ı durdurmasına yardım etmeyi göze alacaktır.

Korkuluk (Scarecrows)

Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - Kanada
Tür: Korku
Süre: 86Dak.
Yönetmen: Stuart Stone
Oyuncular: Hannah Gordon, Mike Taylor, Sammi Barber, Austin Duffy, Maaor Ziv
Senaryo: Stuart Stone

KORKULUK - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Bir grup genç, göl kenarına doğru geziye çıkmışlardır. Yol üzerindeki bir mısır tarlası, bu göle ulaşmak için tek yoldur. Ancak bu tekinsiz yerle ilgili korkunç bir gerçeği kısa zamanda öğrenirler. Tarlanın sahibi olan çiftçi, izinsiz girenleri canlı birer korkuluğa dönüştürmektedir.

Eski Köye Yeni Adet

Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 102Dak.
Yönetmen: Gülistan Acet, Ferit Karahan
Oyuncular: Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Burcu Gönder, Nail Kırmızıgül, Gülhan Tekin
Senaryo: Gülistan Acet, Ferit Karahan
Yapımcı: Jüli Sanat

Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz (Mamma Mia! Here We Go Again!)

Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Komedi, Müzikal
Süre: 114Dak.
Yönetmen: Ol Parker
Oyuncular: Amanda Seyfried, Meryl Streep, Lily James, Dominic Cooper, Christine Baranski
Senaryo: Ol Parker
Yapımcı: Gary Goetzman

MAMMA MİA! YENİDEN BAŞLIYORUZ - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
İlk filmdeki olayların ardından Sophie (Amanda Seyfried) ve Sky (Dominic Cooper) evlenmiş, Yunan adası Kalokairi'de annesi Donna'nın (Meryl Streep) otelinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Sophie hamiledir ve kendini hayatında daha önce annesine belki de en yakın hissettiği dönemden geçmektedir. Annesinin yıllar önce adaya ilk geldiği zamanlarda yaşadıklarını merak eden Sophie ile birlikte biz de Donna'nın Kalokairi'deki gençlik yıllarında yaşadıklarına şahit oluyoruz.

Fenomen

Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Gerilim
Süre: 96Dak.
Yönetmen: Ercüment Kolay, Ebubekir Uygur
Oyuncular: Bora Cengiz, Hümeyra Şare, Vedi İzzi
Senaryo: Ercüment Kolay, Ebubekir Uygur

FENOMEN - FRAGMAN
Aslen doktor olmasına rağmen mesleğini yapmayan İzzet (Vedi İzzi), yazılım ve bilgisayar dünyasını tercih etmiştir. Sarı adlı muhabbet kuşu dışında hiçkimseyle herhangi bir sosyal anlamda iletişim kurmadan yaşamını sürdürmektedir. En büyük tutkusu, sanal alemde kazandığı şöhret ve beğeni miktarıdır. Bir uygulama aracılığıyla sansasyon yaratacak canlı yayınlar gerçekleştirmektedir. Ancak yaptığı son yayın, istediği gibi sansasyonel olduğu kadar ölümcül sonuçlara da neden olacaktır.

Kısmet, Sevgilim: İlk Şarkı (Mektoub, My Love: Canto Uno)

Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - Fransa
Tür: Dram, Romantik
Süre: 175Dak.
Yönetmen: Abdellatif Kechiche
Oyuncular: Shain Boumedine, Salim Kechiouche, Ophelie Bau, Hafsia Herzi, Lou Luttiau
Senaryo: Abdellatif Kechiche

KISMET, SEVGİLİM: İLK ŞARKI - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Genç bir senarist olan Amin (Shaïn Boumedine), yaz tatili için Paris'ten memleketi Sète'e gelir. Gece kulüplerinde, plajlarda gönlünce zaman geçirmektedir. Bu sıralarda bir aşk da yaşamaya başlayan Amin, sonunda bir senaryosunu sinemaya aktaracak bir yapımcıyla tanışır.

Kod Adı: Sosisli (Hot Dog)

Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - Almanya
Tür: Aksiyon, Komedi
Süre: 100Dak.
Yönetmen: Torsten Künstler
Oyuncular: Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Anne Schafer, Lisa Tomaschewsky, Joachim Paul Assböck
Senaryo: Tripper Clancy
Yapımcı: Matthias Schweighöfer, Marco Beckmann

KOD ADI: SOSİSLİ - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Tecrübeli ve sert polis memuru Luke (Til Schweiger) ile deneyimsiz ancak çok kuvvetli bir hafızası olan Theo (Matthias Schweighöfer), birlikte başkanlık sarayını korumakla görevlendirilmiştir. Nöbetleri gayet olaysız geçerken beklenmedik bir saldırı gerçekleşir ve o sırada orada bulunan Moldova Büyükelçisi'nin kızı Mascha kaçırılır. Bu olay sonrası kovulan ikili, işlerini geri alabilmek için güçlerini birleştirip kaçırılan kızı kurtarmaya karar verir. Ancak bu kaçırılma olayı basit bir fidye talebinden çok daha fazlasını saklamaktadır, bu nedenle birbirine hiç benzemeyen 2 polis başlarını ciddi belalara sokacaktır.

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