İlk Arınma Gecesi (The First Purge)

Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018

Yapımı: 2018 - ABD

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Korku

Süre: 97Dak.

Yönetmen: Gerard McMurray

Oyuncular: Y'lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade, Luna Lauren Velez, Marisa Tomei

Senaryo: James DeMonaco

Yapımcı: James DeMonaco, Andrew Form

Sibirya (Siberia)

Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018

Yapımı: 2018 - ABD, Yunanistan

Tür: Dram, Gerilim

Yönetmen: Matthew Ross

Oyuncular: Keanu Reeves, Ana Ularu, Pasha D. Lychnikoff, Molly Ringwald, Aleks Paunovic

Senaryo: Scott B. Smith, Stephen Hamel

Yapımcı: Keanu Reeves, Gabriela Bacher

Pablo Escobar'ı Sevmek (Loving Pablo)

Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018

Yapımı: 2017 - İspanya, Bulgaristan

Tür: Biyografi, Dram, Suç

Süre: 123Dak.

Yönetmen: Fernando León de Aranoa

Oyuncular: Penelope Cruz, Javier Bardem, Peter Sarsgaard, David Ojalvo, Julieth Restrepo

Senaryo: Fernando León de Aranoa

Yapımcı: Europa Corp

Korkuluk (Scarecrows)

Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018

Yapımı: 2017 - Kanada

Tür: Korku

Süre: 86Dak.

Yönetmen: Stuart Stone

Oyuncular: Hannah Gordon, Mike Taylor, Sammi Barber, Austin Duffy, Maaor Ziv

Senaryo: Stuart Stone

Eski Köye Yeni Adet

Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018

Yapımı: 2018 - Türkiye

Tür: Komedi

Süre: 102Dak.

Yönetmen: Gülistan Acet, Ferit Karahan

Oyuncular: Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Burcu Gönder, Nail Kırmızıgül, Gülhan Tekin

Senaryo: Gülistan Acet, Ferit Karahan

Yapımcı: Jüli Sanat

Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz (Mamma Mia! Here We Go Again!)

Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018

Yapımı: 2018 - ABD

Tür: Komedi, Müzikal

Süre: 114Dak.

Yönetmen: Ol Parker

Oyuncular: Amanda Seyfried, Meryl Streep, Lily James, Dominic Cooper, Christine Baranski

Senaryo: Ol Parker

Yapımcı: Gary Goetzman

Fenomen

Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018

Yapımı: 2018 - Türkiye

Tür: Gerilim

Süre: 96Dak.

Yönetmen: Ercüment Kolay, Ebubekir Uygur

Oyuncular: Bora Cengiz, Hümeyra Şare, Vedi İzzi

Senaryo: Ercüment Kolay, Ebubekir Uygur

Kısmet, Sevgilim: İlk Şarkı (Mektoub, My Love: Canto Uno)

Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018

Yapımı: 2017 - Fransa

Tür: Dram, Romantik

Süre: 175Dak.

Yönetmen: Abdellatif Kechiche

Oyuncular: Shain Boumedine, Salim Kechiouche, Ophelie Bau, Hafsia Herzi, Lou Luttiau

Senaryo: Abdellatif Kechiche

Kod Adı: Sosisli (Hot Dog)

Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018

Yapımı: 2018 - Almanya

Tür: Aksiyon, Komedi

Süre: 100Dak.

Yönetmen: Torsten Künstler

Oyuncular: Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Anne Schafer, Lisa Tomaschewsky, Joachim Paul Assböck

Senaryo: Tripper Clancy

Yapımcı: Matthias Schweighöfer, Marco Beckmann