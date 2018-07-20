İlk Arınma Gecesi (The First Purge)
Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Korku
Süre: 97Dak.
Yönetmen: Gerard McMurray
Oyuncular: Y'lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade, Luna Lauren Velez, Marisa Tomei
Senaryo: James DeMonaco
Yapımcı: James DeMonaco, Andrew Form
Sibirya (Siberia)
Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - ABD, Yunanistan
Tür: Dram, Gerilim
Yönetmen: Matthew Ross
Oyuncular: Keanu Reeves, Ana Ularu, Pasha D. Lychnikoff, Molly Ringwald, Aleks Paunovic
Senaryo: Scott B. Smith, Stephen Hamel
Yapımcı: Keanu Reeves, Gabriela Bacher
Pablo Escobar'ı Sevmek (Loving Pablo)
Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - İspanya, Bulgaristan
Tür: Biyografi, Dram, Suç
Süre: 123Dak.
Yönetmen: Fernando León de Aranoa
Oyuncular: Penelope Cruz, Javier Bardem, Peter Sarsgaard, David Ojalvo, Julieth Restrepo
Senaryo: Fernando León de Aranoa
Yapımcı: Europa Corp
Korkuluk (Scarecrows)
Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - Kanada
Tür: Korku
Süre: 86Dak.
Yönetmen: Stuart Stone
Oyuncular: Hannah Gordon, Mike Taylor, Sammi Barber, Austin Duffy, Maaor Ziv
Senaryo: Stuart Stone
Eski Köye Yeni Adet
Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 102Dak.
Yönetmen: Gülistan Acet, Ferit Karahan
Oyuncular: Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Burcu Gönder, Nail Kırmızıgül, Gülhan Tekin
Senaryo: Gülistan Acet, Ferit Karahan
Yapımcı: Jüli Sanat
Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz (Mamma Mia! Here We Go Again!)
Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Komedi, Müzikal
Süre: 114Dak.
Yönetmen: Ol Parker
Oyuncular: Amanda Seyfried, Meryl Streep, Lily James, Dominic Cooper, Christine Baranski
Senaryo: Ol Parker
Yapımcı: Gary Goetzman
Fenomen
Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Gerilim
Süre: 96Dak.
Yönetmen: Ercüment Kolay, Ebubekir Uygur
Oyuncular: Bora Cengiz, Hümeyra Şare, Vedi İzzi
Senaryo: Ercüment Kolay, Ebubekir Uygur
Kısmet, Sevgilim: İlk Şarkı (Mektoub, My Love: Canto Uno)
Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - Fransa
Tür: Dram, Romantik
Süre: 175Dak.
Yönetmen: Abdellatif Kechiche
Oyuncular: Shain Boumedine, Salim Kechiouche, Ophelie Bau, Hafsia Herzi, Lou Luttiau
Senaryo: Abdellatif Kechiche
Kod Adı: Sosisli (Hot Dog)
Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - Almanya
Tür: Aksiyon, Komedi
Süre: 100Dak.
Yönetmen: Torsten Künstler
Oyuncular: Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Anne Schafer, Lisa Tomaschewsky, Joachim Paul Assböck
Senaryo: Tripper Clancy
Yapımcı: Matthias Schweighöfer, Marco Beckmann