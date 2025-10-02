vMind CEO’su Volkan Duman: "Türkiye'de dakika mertebesinde faturalandırmayı yapan ilk ve tek şirketiz"

vMind, tescilli markası portvMind Public Cloud yatırımını ve sunacağı katma değeri düzenlediği etkinlikte paylaştı.

Tek noktadan şirketlerin dijital dönüşümlerine öncülük eden vMind’ın 30 Eylül'de Wyndham Grand Levent’te gerçekleştirdiği etkinlikte, vMind CEO’su Volkan Duman, vMind Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Küçüktaş ve vMind CTO’su Kubilay Kaptanoğlu, pazar verilerinin yanı sıra global hiper ölçekleyicilere karşın yerli Public Cloud ile sağlanacak veri egemenliğinin önemine dikkat çekti.

“YILDIZ TEKNOPARK’TA TÜRK MÜHENDİSLERİNİN TASARLADIĞI İNOVASYON PLATFORMU: PORTVMİND”

İşletmelerin dijital dönüşümünü sadeleştirmek, güvenliğini artırmak ve altyapı maliyetlerini optimize etmek için tasarlanan, global standartlarda ancak regülasyonlara uyumlu, veri egemenliği yerelde olan ve her zaman erişilebilir bir bulut deneyimi sunan portvMind Public Cloud, sadece bir altyapı değil, Türkiye'deki işletmelerin, start-up'ların ve geliştiricilerin küresel ölçekte rekabet edebilmesi için Türk mühendisleri tarafından Yıldız Teknopark’ta tasarlanan bir inovasyon platformu olarak dikkat çekiyor.

REKLAM

“DAKİKALIK FATURALAMA İLE YÜZDE 30’A VARAN MALİYET AVANTAJI”

İşletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarını hızlandıran vMind tarafından geliştirilen portvMind Public Cloud, Türkiye’de konumlandırılmış açık kaynak temelli altyapısıyla verileri ülke sınırları içinde tutarken, ‘Kullandığın Kadar Öde’ modeli kapsamında sunduğu dakikalık faturalama sayesinde %30’a varan maliyet avantajı sağlıyor.

Mikroservis mimarisiyle ihtiyaç duyulan hizmeti dakikalar içinde ölçeklendiriyor, GPU-ready kaynaklarıyla yapay zekâ ve veri analitiği projeleri hızlandırıyor. KVKK ve ISO 27001 uyumlu güvenlik katmanı, uçtan uca şifreleme ve ayrıntılı segmentasyon ile regülasyonlara hazır, yüksek koruma sunuyor. 7/24 Türkçe uzman desteğiyle portvMind, global standartlarda bulut deneyimini yerel esneklikle birleştirerek işletmelerin dijital dönüşümünü güvenle hızlandırıyor. “ŞİRKETLER İSTEDİ, BİZ YAPTIK” Ar-Ge çalışmalarının ilk adımının müşterileri dinleyerek atıldığına dikkat çeken Volkan Duman, ihtiyacı "terzi misali" özenle dinlediklerini, analiz ettiklerini ve en güncel teknolojiyle hayata geçirdiklerini belirtti. “Günümüzde bulut teknolojileri, artık lüks bir teknoloji tercihi değil, işin kalbi, rekabetin anahtarı ve inovasyonun kendisi haline geldi” diyen Duman, “Türkiye’de üç tane veri merkezimiz var, veri egemenliği ve regülasyonuna %100 uyuma sahip bir firmayız. ‘Bulutta işler değişecek’ diyoruz, çünkü verinin, inovasyonun ve üretilen değerin Türkiye’de kalabildiği, aynı anda küresel standartlarla çalışabildiğimiz bir deneyim artık mümkün. Bunun adı da portvMind Public Cloud” dedi.

REKLAM “YAKLAŞIMIMIZ GLOBALLE ENTEGRE, YERELDE EGEMEN OLMAK” “Dünya hızla yeniden şekillenirken, 2025’te küresel IT harcamalarının 5,4 trilyon doları aşması bekleniyor” diyen Volkan Duman, büyümenin katalizörünün yapay zekâ ve data center yatırımları olacağının öngörüldüğünü, özellikle AI-optimize sunucular ve altyapı, veri merkezlerinde benzeri görülmemiş bir kapasite iştahı yarattığına dikkat çekti. vMind’ın CEO’su Volkan Duman, bir diğer kritik konunun ise egemenlik ve uyum olduğunu belirtti. “KVKK ve sektör regülasyonları işin içinde. Biz veriyi ve operasyonu Türkiye içinde tutuyor; ISO 27001, ISO 27701 ve SOC 2 süreciyle güvenliği yönetişim seviyesine taşıyoruz. portvMind Public Cloud’da küresel güvenlik ve yerel egemenlik aynı platformda. Yaklaşımımız ‘globalle entegre, yerelde egemen’ olmak. Bu mümkün mü, evet bugün mümkün olduğunu gösteriyoruz. Küresel standartlarda, Türkiye’nin egemenliğinde bir bulut sunuyoruz” dedi. “ÜCRETSİZ 7/24 SAHA MÜHENDİS DESTEĞİ VE İLK 10.000 TL’LİK KULLANIM” Public Cloud alanında ellerini taşın altına koyduklarını belirten Duman, 7/24 saha mühendis desteğini ek bir ücret almadan vereceklerini, ilk 10.000 TL’lik kullanımı ücretsiz sunduklarını, şirketlerin hemen tek tıkla buluta çıkacaklarını açıkladı.

REKLAM “YÜZ MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM DALGASI BAŞLAYACAK” Toplantıda, ‘Bulutta İşler Değişecek” çünkü hem globalde hem de Türkiye’de oyunun kuralları yeniden yazılıyor diyen vMind Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Küçüktaş, sektör rakamlarını paylaştı. Küresel fotoğrafta talebin kalıcı olduğunu, ivmenin AI’dan geldiğini belirten Küçüktaş “2025’te bulut, kurumsal inovasyonun ana omurgası oldu. Gartner’ın verilerine göre küresel genel bulut harcamaları 2025’te 700 milyar dolar bandını geçiyor. Bulutta özellikle altyapı ve platform bileşenleri çift haneli büyüyor. IT genelinde 2025 büyümesinin lokomotifi, yıllık yüzde 42 oranı ile AI-optimize sunucular ve veri merkezi sistemleri. 2026 yılına doğru, AI hizmetleri ve AI-optimize sunucular için yüz milyarlarca dolarlık yatırım dalgası bekleniyor. Bunun sebebi de bulut; yapay zeka, veri ve uygulama yaşam döngüsünün doğal işletim zemini” dedi. Mehmet Ali Küçüktaş sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Rakamların ortaya koyduğu bu devasa büyüme, ülkeler için kritik bir soruyu gündeme getiriyor: Veri kimin, İnovasyon kimin kontrolünde olacak? Avrupa bu sorunun cevabını net bir şekilde verdi: Egemen Bulut. Bu bir söylem değil, politika. Fransa, Almanya, İtaya gibi Avrupa Birliği ülkelerinde büyük sağlayıcılar da modelini buna göre ayarlıyor. Körfez ülkeleri, AI ve bulut merkezi olma hedefiyle mega yatırımlar yapıyor. Bu tabloda mesaj net; dijital dünyada egemenlik, artık bir tercih değil, ulusal bir güvenlik ve ekonomi stratejisidir.”

REKLAM “İVMENİN ÜÇ İTKİSİ; REGÜLASYON UYUMU, MALİYET ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ VE YETKİN YEREL DESTEK” Mehmet Ali Küçüktaş, Türkiye pazarını ise şöyle aktardı: “Türkiye fotoğrafında hızlı ivme, derinleşen talep görüyoruz. TÜBİSAD’a göre 2024’te Türkiye BİT sektörü 36,7 milyar USD’ye ulaştı; büyümenin sıcak noktaları yazılım, bulut, yönetilen hizmetler ve güvenlik. Kamu tarafında 2023–2028 kamu bulut stratejisi ve eylem planı yayınlandı; pazarın olgunlaşması hızlanıyor. Özel sektörde yönetilen hizmetler büyüyor; toplam bulut pazarı ise 2024’te 2,69 milyar USD seviyesinde ve 2030’da 9,7 milyar USD’yi hedefleyen yüzde 23,6 CAGR patikasında. Bu ivmenin arkasında üç itki var; regülasyon uyumu, maliyet öngörülebilirliği ve yetkin yerel destek. Türkiye, bulutta tercih edilen adres olabilir. Bunun formülü egemenlik, inovasyon, ekonomi üçlemesini aynı denklemde çözmekten geçiyor. portvMind, bu ihtiyaca sahada verilen kanıtlı yanıttır.” Yerel, egemen bulutu kaçınılmaz kılan üç nedeni Mehmet Ali Küçüktaş şöyle özetledi: “Bir; uyum & veri egemenliği. KVKK ve sektörel düzenlemeler, verinin ve operasyonun ülkede kalmasını gerektirebiliyor. İki; toplam sahip olma maliyeti ve öngörülebilirlik. Üçüncü neden; yerel uzmanlık ve 7/24 Türkçe destek. Çünkü kritik anlarda önemli olan “yanıt” değil, çözüm süresidir”.