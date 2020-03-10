Vodafone'a Stevie'de 3 ödül

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Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri, müşteri hizmetleri ve satış alanlarında 14. Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri’nde toplam 3 ödül aldı. Bu yıl 48 ülkeden 2 bin 600’ü aşkın adayın yarıştığı ve 7 ayrı jüride 180’i aşkın profesyonelin görev aldığı Stevie Ödülleri’nde Vodafone Türkiye, “Müşteri Hizmetlerinde İnovasyon”, “Müşteri Hizmetlerinde En İyi Teknoloji Kullanımı” ve “Yılın Müşteri Hizmetleri” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun ödülle ilgili yaptığı açıklamada, "Müşterilerimize daha hızlı, esnek ve en iyi deneyimi sunmak üzere sürekli yeni alternatifler deniyoruz. Türkiye genelinde 13,4 milyon aktif dijital müşterimiz var. Bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi 472 milyona ulaştı. Dijital penetrasyon oranımız ise %86. Müşterilerimize Vodafone markası ile temas ettikleri her ürün, servis ya da kanalda aynı deneyimi yaşatmak ve uçtan uca sade bir dijital deneyim sunmak için çalışıyoruz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz uygulamalarla global iş dünyasının en prestijli ödüllerinden Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri’nde başvurduğumuz tüm kategorilerde ödül almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu

2002 yılından bu yana uluslararası şirket ve organizasyonları yıl içinde gösterdikleri performans ve sosyal hayata yansıyan pozitif katkıları çerçevesinde ödüllendiren Stevie Ödülleri, 8 farklı alanda düzenleniyor ve yarışmalarda her yıl 70'i aşkın ülkeden 12 binin üzerinde başvuru alıyor.