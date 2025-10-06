Vodafone Business, Koru Grubu'nun dijital dönüşüm ortağı oldu

Vodafone Business; şirketlerin teknoloji iş ortağı olarak, inovatif ve güvenilir çözümleri sayesinde sağladığı hizmetlerle iş yapış süreçlerini kolaylaştırdığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen sağlık ve turizm kuruluşlarından olan Koru Grubu’na (Koru Hastanesi ve Bolu Koru Otel), Mobil Numara Taşıma & Santral Sabit Ses ve Mobil Entegrasyonu, Microsoft Office 365 & Windows Pro ve DC Lisanslama’nın yanında Yüksek Hızlı İnternet Altyapısı ve Red Wi-Fi 3.0 çözümü sunmaya başladı. Sağladığı müşteri memnuniyeti ve operasyonel verimliliğin yanında Vodafone Business, güvenlik açısından da kurumsal müşterisinin dijitalleşme yolculuğundaki en önemli partnerlerinden biri oldu.

WI-FI 3.0 ÇÖZÜMÜ

Koru Grubu’na sunulan Red Wi-Fi 3.0 çözümü; gelişmiş erişim noktaları, merkezi yönetim paneli ve güvenlik katmanlarıyla öne çıkıyor. Bu teknoloji sayesinde hem Koru Hastanesi’nde hem de Bolu Koru Otel’de kullanıcılar kesintisiz, yüksek hızlı ve güvenli internet deneyimi yaşıyor. Akıllı yük dengeleme ve otomatik ağ optimizasyonu özellikleri, yoğun hasta ve ziyaretçi trafiğinin olduğu sağlık tesislerinde bağlantı sürekliliğini sağlarken, detaylı raporlama ve kontrol imkânı ile kurum ağları uçtan uca yönetilebiliyor. Mobil Numara Taşıma & Sabit Ses ve Mobil Entegrasyonu, iletişimi daha verimli ve maliyet avantajlı hale getirirken; Microsoft Office 365, Windows Pro ve DC Lisanslama projeleriyle iş gücü uzaktan erişim ve bulut tabanlı çalışma kolaylığından faydalanıyor. Böylece Koru Grubu, dijitalleşme yolculuğunda hem operasyonel verimlilik hem de müşteri deneyimi tarafında önemli bir rekabet avantajı kazanıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: “Vodafone Business’ı yalnızca bir telekom şirketi olarak değil; nesnelerin interneti, veri merkezlerimiz üzerinden sağladığımız bulut uygulamaları ve yapay zekâ destekli çözümlerimiz gibi hizmetlerimizle, işletmelerin dijital dönüşümlerini mümkün kılan bir teknoloji ortağı olarak konumluyoruz. Bu kapsamda Koru Grubu’na sunmuş olduğumuz inovatif ve güvenilir çözümlerle müşterimizin teknoloji iş ortağı olduk. İş birliğimiz kapsamında Mobil Numara Taşıma hizmetimizle Koru Grubu’nun 350 adet mobil numarası Vodafone bünyesine kazandırılırken, mobil fatura maliyetleri de düşürülmüş oldu. Bunun yanında partnerimize Microsoft Office 365 & Windows Pro ve DC Lisans Projesi özelinde verilerin bulut depolama alanında tutulabilme yeteneği ile her yerden erişim kolaylığı ve kullanılan kurumsal uygulamalarla birlikte tam entegrasyon alanı sağlamış olduk. Ayrıca Yüksek Hızlı İnternet Altyapısı ve Red Wi-Fi 3.0 ürünlerimizle iş ortağımıza yüksek hızlı internet altyapısını uygun maliyetlerle mümkün kılarken, müşterimizin iş gücünde verimlilik sağladık. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Vodafone Business olarak Türkiye genelindeki tüm KOBİ ve işletmelerin güvenilir dijital dönüşüm danışmanı olarak yanlarında olmayı hedeflerken, kurumsal müşterilerimize yarının avantajlarını bugünden sunmaya devam edeceğiz.”