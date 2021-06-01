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Vodafone'dan İstanbul'a yeni nesil kapsama

Vodafone, İstanbul genelinde yaptığı ek yatırımlarla 4.5G kapasite değerlerini yüzde 20 oranında artırdığını duyurdu. 'Yeni Nesil Kapsama' teknolojisini özel bir kampanyayla duyuran Vodafone, İstanbul’daki tüm bireysel müşterilerine YouTube’u sınırsız kullanma imkânı sunan Video Pass paketi hediye edeceğini bildirdi

Vodafone'dan İstanbul'a yeni nesil kapsama
HABERTURK.COM

Vodafone, Mart ayından bu yana gerçekleştirdiği ek yatırımlarla İstanbul ilindeki 4.5G kapasite değerlerini yüzde 20 oranında artırırken, İstanbul nüfusunun yüzde 99.9’unu 4.5G şebekesiyle kapsamış oldu.

Yeni Nesil Kapsama teknolojisi için özel bir kampanya da başlatan şirket, İstanbul’daki tüm bireysel müşterilerine YouTube’u sınırsız kullanma imkânı sunan Video Pass paketi hediye ederek, güçlendirilmiş 4.5G kapsamasıyla kesintisiz video deneyimini yaşatacağını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, sınırsız YouTube hediyesi, Vodafone’a yeni gelen bireysel müşteriler için ilk 3 ay boyunca geçerli olurken, mevcut Vodafone bireysel müşterileri için Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden alınabilecek ve 1 hafta süreyle geçerli olacak

Konuyu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Türkiye’nin 81 ilinde 23 bini aşkın 4.5G erişim noktasıyla en geniş 4.5G kapsaması sunan operatörüz. Baz istasyonlarımızın yüzde 96.5’ini 4.5G destekli hale getirdik. Halihazırda, Türkiye genelinde 17.8 milyonu aşkın aktif kullanıcıya 4.5G teknolojimizle hizmet veriyoruz. 4.5G altyapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Mart ayından bu yana yaptığımız ek yatırımlarla İstanbul ilindeki 4.5G kapasite değerlerimizi yüzde 20 oranında artırdık. 4.5G kalitemizi ve kapsama gücümüzü artırmaya yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

İstanbul genelinde bayi kanalına yönelik yatırımlarını da artıran şirket, il genelindeki kapsama gücünü tüm müşterilerinin deneyimleyebilmesi için 500 yeni satış noktasını da ekosistemine dahil ettiğini açıkladı.

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