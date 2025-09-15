Habertürk
        Vodafone Türkiye XGS-PON teknolojisini hayata geçirdi - Teknoloji Haberleri

        Vodafone Türkiye XGS-PON teknolojisini hayata geçirdi

        Vodafone Türkiye, fiber internet altyapısında 10G Simetrik Pasif Optik Şebeke (XGS-PON) teknolojisini devreye alarak hem indirme hem de yüklemede 1000 megabit/saniyeye (Mbps) varan simetrik hız imkanı sunduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 12:16 Güncelleme: 15.09.2025 - 12:18
        Fiberde 1000 Mbps simetrik hız
        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un yeni yatırımı sayesinde kullanıcılar yalnızca dosya indirirken değil, yükleme yaparken de gigabit seviyesinde bağlantı hızı elde edebiliyor. Daha önce GPON altyapısında yükleme hızlarını artıran Vodafone, şimdi de XGS-PON teknolojisiyle fiber hizmetini daha yüksek performansla sunmaya başladı.

        Yeni teknolojiyle birlikte, 100 gigabayt büyüklüğündeki bir oyun 13 dakika 20 saniyede indirilebiliyor. Aynı boyuttaki bir video da aynı sürede yüklenebiliyor. Bu durum, içerik üreticileri ve yayıncılar başta olmak üzere çok sayıda kullanıcıya zaman kazandırıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, müşterilerinin bağlantıdan beklentilerini geleceğe taşıyan yatırımlara öncülük etmeye devam ettiklerini belirtti.

        Gigabit seviyesinde simetrik hızlar sunan XGS-PON teknolojisinin yarının dijital ihtiyaçlarını da karşılayacak şeklinde tasarlandığını vurgulayan Lopez, "Bu teknoloji sayesinde müşterilerimizin sadece indirirken değil, yükleme yaparken de harcadıkları zaman azalıyor. Fiber altyapımızı güçlendirmeye, ülkemizi yeni nesil internet standartlarıyla buluşturma vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

