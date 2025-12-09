Habertürk
        Vodafone'un kadın voleybolu sponsorluk çalışmaları Londra'da iki ödül aldı - Voleybol Haberleri

        Vodafone'un kadın voleybolu sponsorluk çalışmaları Londra'da iki ödül aldı

        Vodafone'un kadın voleyboluna yönelik sponsorluk faaliyetleri Sports Business Awards'ta iki ayrı kategoride ödüle layık görüldü

        Giriş: 09.12.2025 - 14:49 Güncelleme: 09.12.2025 - 14:49
        Vodafone'un sponsorluk çalışmaları Londra'da iki ödül aldı
        Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya spor endüstrisinden 670 profesyonelin katılımıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen yarışmada Vodafone, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Infront ile başvurduğu yarışmada, 'Sporda En İyi Marka Aktivasyonu' kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

        Şirket, 'Yılın Spor Sponsorluğu/Partnerliği' kategorisinde ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, 2023'te Sultanlar Ligi İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olarak Türk kadın voleybolunun yanında durma hedefi doğrultusunda önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirtti.

        TVF ile imzalanan anlaşmayla kadın voleyboluna dünyadaki en büyük desteklerden birini sağladıklarını vurgulayan Aksoy, şu değerlendirmelerinde bulundu:

        'Sponsorluğumuz kapsamında 5G teknolojisini kullanarak hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizde voleybol sporunun gelişmesine önemli katkıda bulunduk. Voleybol sponsorluğumuzun uluslararası camiada takdirle karşılanmasından ve 2 yıldır hayata geçirdiğimiz aktivasyonların dünya spor endüstrisi tarafından en iyi şekilde aktive edilmiş spor sponsorluğu olarak ödüllendirilmesinden mutluluk duyduk.'

        Aksoy, Sports Business Awards'da ödül kazanmanın spor ekosisteminde bilinirliği artırdığını ve yenilikçi duruşu teyit ettiğini belirtti.

        TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yürütülen işbirliğinin prestijli ödüllerle taçlandırılmasının Türk voleybolu adına 'gurur verici' olduğunu ifade etti.

        Türk voleybolunun gücünü ve değerini dünyaya gösterecek projelere imza atmanın federasyonun en büyük önceliği olduğunun altını çizen Üstündağ, şunları kaydetti:

        'Sports Business Awards'ta elde edilen bu başarı, Türk voleybolunun global ölçekteki yükselişinin bir göstergesidir. Bu ödüller, sporun sadece saha içindeki rekabetten ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumsal güçlendirme, kapsayıcılık ve taraftar deneyimini zenginleştiren bir kültür olduğunu ortaya koymaktadır. Türk voleyboluna gönül veren tüm paydaşlarımıza ve bu yolculukta yanımızda olan Vodafone ile Infront'a teşekkür ediyorum.'

        Ödülü sahnede teslim alan Infront Türkiye Genel Müdürü Ender Uslu da Türkiye'de hayata geçirilen kapsamlı spor sponsorluğunun uluslararası düzeyde takdir edilmesinin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

        Uslu, 'Özellikle Türkiye'de kadın sporu alanında yaptıklarımızla bu ödülün kazanılması bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Gelecekte de kadın sporuna, voleybola sağladığımız kaynak ve verdiğimiz desteği büyüterek sürdürmeye devam edeceğiz. Bizi yeni projeler üretmemiz, fikirlerimizi hayata geçirmemiz için her zaman iten ve desteğini asla esirgemeyen Türkiye Voleybol Federasyonu ile Vodafone'a ayrıca teşekkür ediyoruz.' ifadesini kullandı.

