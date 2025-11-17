Vodafone yeni nesil 5G çözümlerini MEXT'te iş dünyasıyla buluşturuyor

Vodafone Business, Türkiye'nin ilk 5G Özel Mobil Şebekesini kurduğu MEXT Teknoloji Merkezi'ndeki alanını, "akıllı perakende", "akıllı şehircilik", "akıllı ulaştırma" gibi yeni teknoloji çözümleriyle zenginleştirerek iş dünyasının kullanımına sundu.

5G tabanlı geliştirilen çözüm ve servisler, işletmelere üretimde verimlilik, enerji yönetiminde sürdürülebilirlik ve süreçlerde dijital çeviklik sağlayacak.

MEXT Teknoloji Merkezi'ndeki Vodafone Deneyim Alanı'nın tanıtım toplantısına, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, MESS Genel Sekreteri Fatih Ay, MEXT Genel Müdürü Efe Erdem ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu katıldı.

Etkinlik kapsamında "5G ile Sektörlerin Dönüşümü" başlıklı bir panel de düzenlendi. Panelde OYAK Çimento ve CIMPOR Global CTO & Yönetim Kurulu Üyesi Berkan Fidan, Nestle CDO'su Samet Çokyaşar, Deloitte Uluslararası Telekomünikasyon Uzmanı Dieter Trimmell görüşlerini paylaştı.

Vodafone Business, merkezdeki teknoloji deneyim alanında yer alan yeni çözümleriyle dijital sanayinin geleceğine yön veriyor.

Daha önce merkezi 5G özel ağ (MPN) ile donatan ve "Deneyim Alanı"nda IOT ve bulut teknolojisiyle farklı sektörlerde hayata geçirilen çözümleri tanıtan Vodafone Business, çok sayıda yeni çözüm ve ürünü iş dünyasının kullanıma sundu.

Bu kapsamda MEXT ile olan işbirliklerinde yeni bir dönemi başlattıklarına işaret eden Kestioğlu, "Beş yıl önce MEXT'te Türkiye'nin ilk 5G Özel Mobil Şebekesini kurduk. O günden bu yana, üretimin ve hizmet sektörlerinin geleceğini şekillendiren pek çok çözümü şirketlerle buluşturduk. Şimdi bu işbirliğini bir adım ileri taşıyoruz. MEXT'te bulunan Vodafone Business Teknoloji Deneyim Alanı'nı yenileyerek akıllı perakende, akıllı şehircilik, akıllı ulaştırma gibi yeni deneyim alanlarıyla zenginleştirdik." dedi.

"Vodafone'un Red Enerji platformu, enerji tüketimi, iklimlendirme, aydınlatma ve hava kalitesi takibi gibi alanlarda veri odaklı yönetim imkanı sunarken, Görüntü İşleme Çözümleri de üretim, perakende ve şehir yönetiminde veri analitiğiyle desteklenen akıllı karar süreçlerini mümkün kılıyor. 5G teknolojisiyle desteklenen Kablosuz Sabit Ağ (FWA) ise fiber altyapının bulunmadığı bölgelerde belirli kapasitelere kadar hızlı ve güvenli bağlantı imkanı sunuyor.

İş sürekliliği perspektifinden, FWA çözümü yedekli bağlantı senaryolarına uygun yapısıyla kurumlara kesintisiz hizmet sağlarken, hızlı kurulum özelliğiyle de çeviklik kazandırıyor. Teknoloji ile yarını tasarlamak isteyen tüm şirketleri deneyim alanımıza bekliyoruz. Vodafone Business olarak şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz."

MESS Genel Sekreteri Fatih Ay da MEXT'İ 5 yıl önce, üretimde dijital ve yeşil dönüşümü hızlandırmak ve sanayiyi ileriye taşımak amacıyla kurduklarını ifade etti.

Bugün itibarıyla sanayicilerin MEXT'te yapay zeka projelerini de hayata geçirebildiğine değinen Ay, şöyle devam etti:

"Sanayimizin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen MEXT, ülkemizin en kapsamlı teknoloji merkezi konumundadır. Vodafone Business ile MEXT'in kuruluşundan bu yana devam eden stratejik işbirliğimizi, 5G altyapısı sayesinde artık farklı bir seviyeye taşıyoruz. Üretim hatlarında 5G teknolojisi kullanımıyla artık veriler gerçek zamanlı analiz ediliyor, makineler daha güvenli, esnek ve verimli bir şekilde çalışabiliyor. Dolayısıyla MEXT olarak Vodafone Business ile birlikte sanayimizi 5G altyapısı ve yapay zekanın gücüyle daha akıllı, hızlı ve veriye dayalı bir üretim altyapısına kavuşturuyoruz."