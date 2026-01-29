Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Volero: 0 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Volero: 0 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU

        CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Fransız ekibi Volero'yu 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz VakıfBank, grupta oynadığı 5 maçın 5'ini de kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 00:26 Güncelleme: 29.01.2026 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        VakıfBank, CEV'de 5'te 5 yaptı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        VakıfBank, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında deplasmanda Fransız ekibi Volero'yu 3-0 mağlup etti.

        La Palestre'de oynanan mücadelede VakıfBank, 25-15, 25-17 ve 25-18'lik setlerle 3-0 galip geldi.

        Bu sonucun ardından VakıfBank, grupta 5'te 5 yaparak zirvede yer aldı. Üçüncü sıradaki Volero ise 4. yenilgisini yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası: Avrupalılar ve Trump arasında ipler koptu mu?

        ABD Başkanı Trump ve Avrupalı liderler başta olmak üzere birçok dünya lideri Davos'ta bir araya geldi. Kanada'nın dünya sisteminin çöktüğüne dair eleştirisi Davos'a damga vururken, Trump Grönland'ı istediği vurgusunu yineledi. Fransa, zorbalara boyun eğmeyeceklerini açıkladı. Zirve'ye damga vuran bi...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        Erakçi: Eller tetikte
        Erakçi: Eller tetikte
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde