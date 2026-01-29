Volero: 0 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU
CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Fransız ekibi Volero'yu 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz VakıfBank, grupta oynadığı 5 maçın 5'ini de kazandı.
Giriş: 29.01.2026 - 00:26 Güncelleme: 29.01.2026 - 00:26
VakıfBank, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında deplasmanda Fransız ekibi Volero'yu 3-0 mağlup etti.
La Palestre'de oynanan mücadelede VakıfBank, 25-15, 25-17 ve 25-18'lik setlerle 3-0 galip geldi.
Bu sonucun ardından VakıfBank, grupta 5'te 5 yaparak zirvede yer aldı. Üçüncü sıradaki Volero ise 4. yenilgisini yaşadı.
