Voleybol Milletler Ligi finali ne zaman, nerede yapılacak?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi 2018 yılından bu yana düzenleniyor. Turnuvanın en başarılı takımı üç şampiyonluk ile ABD oldu. Turnuvanın son finali Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da yapılmıştı. 2023 finalinin nerede ve ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte, 2023 Voleybol Milletler Ligi finalinin ne zaman ve nerede yapılacağına ilişkin bilgiler…