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Voleybol Milletler Ligi finali ne zaman, nerede yapılacak?

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen, 2023 Voleybol Miletler Ligi’nde sona yaklaşıldı. 30 Mayıs tarihinde Antalya’da başlayan heyecanlı turnuva çok sayıda sporsever tarafından takip ediliyor. Peki, 2023 Voleybol Milletler Ligi finali ne zaman ve nerede yapılacak? İşte detaylar…

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  • Voleybol Milletler Ligi finali ne zaman, nerede yapılacak?

    Voleybol Kadınlar Milletler Ligi 2018 yılından bu yana düzenleniyor. Turnuvanın en başarılı takımı üç şampiyonluk ile ABD oldu. Turnuvanın son finali Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da yapılmıştı. 2023 finalinin nerede ve ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte, 2023 Voleybol Milletler Ligi finalinin ne zaman ve nerede yapılacağına ilişkin bilgiler…
  • Voleybol Milletler Ligi finali ne zaman, nerede yapılacak?

    2023 VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

    Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nin final maçı, 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapılacak.
  • Voleybol Milletler Ligi finali ne zaman, nerede yapılacak?

    2023 VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ FİNALİ NEREDE?

    Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nin finali, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine bağlı Arlington kentindeki College Park Center'da gerçekleştirilecek.
  • Voleybol Milletler Ligi finali ne zaman, nerede yapılacak?

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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