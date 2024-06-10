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        Haberler Spor Voleybol Voleybol Milletler Ligi'nde 3. etap başlıyor - Voleybol Haberleri

        Voleybol Milletler Ligi'nde 3. etap başlıyor

        FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası yarın Hong Kong'da başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hong Kong etabındaki ilk maçında 12 Haziran Çarşamba günü Tayland ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:21 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:21
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        Milletler Ligi'nde 3. etap başlıyor
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        Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası yarın Hong Kong'da başlayacak.

        Hong Kong'daki 3. hafta etabının ilk maçı yarın ABD ile Fransa arasında yapılacak.

        Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya'yla karşılaşacak Filenin Sultanları, etaptaki ilk maçını 12 Haziran Çarşamba günü Tayland'la oynayacak.

        Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan "Filenin Sultanları", ABD etabındaki 4 maçında da galip geldi. Milliler, 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor.

        "Filenin Sultanları"nın VNL'in üçüncü ve son haftasında Hong Kong Coliseum'da yapacağı karşılaşmaların programı şöyle:

        12 Haziran Çarşamba:

        12.00 Türkiye-Tayland

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        13 Haziran Perşembe:

        15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

        15 Haziran Cumartesi:

        15.30 Çin-Türkiye

        16 Haziran Pazar:

        12.00 Türkiye-Brezilya

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