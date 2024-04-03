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        Haberler Spor Voleybol Voleybolda play-off yarı final heyecanı sürüyor - Voleybol Haberleri

        Voleybolda play-off yarı final heyecanı sürüyor

        Voleybolda, Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 1-4 serisi ikinci karşılaşmaları yarın ve cuma günü yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:44 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:11
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        Voleybolda yarı final heyecanı sürüyor
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        Vodafone Sultanlar Ligi'nde finalistlerin belirleneceği ve İstanbul takımlarının mücadele ettiği yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı; Fenerbahçe Opet de Türk Hava Yolları'nı yenerek seride 1-0 avantaj sağladı.

        AXA Sigorta Efeler Ligi'nde de Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı; Fenerbahçe Parolapara ise Ziraat Bankkart'ı yenerek seride 1-0 öne geçti.

        Karşılaşmalar sonunda 2 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serilerde ikinci maçların programı şöyle:

        SULTANLAR LİGİ

        Yarın:

        17.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel Voleybol)

        20.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (Vakıfbank Spor Sarayı)

        EFELER LİGİ

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        5 Nisan Cuma:

        14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

        17.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)

        Bu arada eşitlik durumunda üçüncü karşılaşmalar, Sultanlar Ligi'nde 6 Nisan Cumartesi, Efeler Ligi'nde 8 Nisan Pazartesi günü lig sıralamasında üst sırada bulunan takımın sahasında yapılacak.

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