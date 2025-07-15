Voleybolda rakipler belli oldu!

Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa kupalarında kura çekimi, Lüksemburg'da gerçekleştirildi.

Kura çekimi sonucunda kadınlarda CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank A, Fenerbahçe Medicana B, Eczacıbaşı C, Zeren Spor da D Grubu'nda yer aldı. Erkeklerde ise Ziraat Bankkart A, Galatasaray ve Halkbank ise B Grubu'nda mücadele edecek.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi grupları şu şekilde:

A Grubu: VakıfBank (Türkiye), Savino Del Bene Scandicci (İtalya), CS Volei Alba Blaj (Romanya), Elemelerden gelecek takım (15/16 galibi)

B Grubu: Fenerbahçe Medicana (Türkiye), Grow Budowlani Lodz (Polonya), Igor Gorgonzola Novara (İtalya), Elemelerden gelecek takım (13/14 galibi)

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C Grubu: Numia Vero Volley Milano (İtalya), Eczacıbaşı (Türkiye), OK Zeleznicar Lajkovac (Sırbistan), Elemelerden gelecek takım (11/12 galibi)

D Grubu: A.Carraro Prosecco DOC Conegliano (İtalya), LKS Commercecon Lodz (Polonya), Dresdner SC (Almanya), Zeren Spor (Türkiye)

E Grubu: Developres Rzeszow (Polonya), SSC Palmberg Schwerin (Almanya), Levallois Paris Saint Cloud (Fransa), Elemelerden gelecek takım (09/10 galibi)

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi grupları şu şekilde:

A Grubu: Trentino Itas (İtalya), Ziraat Bankkart (Türkiye), Tours VB (Fransa), Elemelerden gelecek takım (25/26 galibi)