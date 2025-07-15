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        Voleybolda rakipler belli oldu!

        Voleybolda Türkiye'yi 2026 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda temsil edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 15:43 Güncelleme: 15.07.2025 - 15:43
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        Voleybolda rakipler belli oldu!
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        Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

        Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa kupalarında kura çekimi, Lüksemburg'da gerçekleştirildi.

        Kura çekimi sonucunda kadınlarda CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank A, Fenerbahçe Medicana B, Eczacıbaşı C, Zeren Spor da D Grubu'nda yer aldı. Erkeklerde ise Ziraat Bankkart A, Galatasaray ve Halkbank ise B Grubu'nda mücadele edecek.

        Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi grupları şu şekilde:

        A Grubu: VakıfBank (Türkiye), Savino Del Bene Scandicci (İtalya), CS Volei Alba Blaj (Romanya), Elemelerden gelecek takım (15/16 galibi)

        B Grubu: Fenerbahçe Medicana (Türkiye), Grow Budowlani Lodz (Polonya), Igor Gorgonzola Novara (İtalya), Elemelerden gelecek takım (13/14 galibi)

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        C Grubu: Numia Vero Volley Milano (İtalya), Eczacıbaşı (Türkiye), OK Zeleznicar Lajkovac (Sırbistan), Elemelerden gelecek takım (11/12 galibi)

        D Grubu: A.Carraro Prosecco DOC Conegliano (İtalya), LKS Commercecon Lodz (Polonya), Dresdner SC (Almanya), Zeren Spor (Türkiye)

        E Grubu: Developres Rzeszow (Polonya), SSC Palmberg Schwerin (Almanya), Levallois Paris Saint Cloud (Fransa), Elemelerden gelecek takım (09/10 galibi)

        Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi grupları şu şekilde:

        A Grubu: Trentino Itas (İtalya), Ziraat Bankkart (Türkiye), Tours VB (Fransa), Elemelerden gelecek takım (25/26 galibi)

        B Grubu: Bogdanka LUK Lublin (Polonya), Galatasaray (Türkiye), Knack Roeselare (Belçika), Halkbank (Türkiye)

        C Grubu: Berlin Recycling Volleys (Almanya), Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), VK Lvi Praha (Çekya), Elemelerden gelecek takım (27/28 galibi)

        D Grubu: Aluron CMC Warta Zaweiercie (Polonya), SVG Lüneburg (Almanya), Sporting CB Lisboa (Portekiz), Asseco Resovia Rzeszow (Polonya)

        E Grubu: Cucine Lube Civitanova (İtalya), PGE Projekt Warsawa (Polonya), Volley Haasrode Leuven (Belçika), Montpellier HSC VB (Fransa)

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        CEV KUPASI VE CHALLENGE KUPASI'NDA DA RAKİPLER BELLİ OLDU

        CEV Kupası'nda ise erkeklerde Türkiye'yi On Hotels Alanya Belediye ve Fenerbahçe Medicana, kadınlarda Galatasaray Daikin ve Türk Hava Yolları temsil edecek.

        CEV Challenge Kupası'nda Altekma mücadele edecek.

        Eşleşmeler şu şekilde:

        - Erkekler

        CEV Kupası 16'lı finaller turu:

        On Hotels Alanya Belediye (Türkiye)-Vojvodina Novi Sad (Sırbistan)

        Fenerbahçe Medicana-Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan gelecek takım (25/26 kaybedeni)

        CEV Challenge Kupası 32'li finaller turu:

        Altekma (Türkiye)-Sliedrecht Sport (Hollanda)/Mjolnir Klasvik (Faroe Adaları) eşleşmesinin galibi

        - Kadınlar

        CEV Kupası 16'lı finaller turu:

        Galatasaray Daikin (Türkiye)-FC Porto (Portekiz)

        Türk Hava Yolları (Türkiye)-Avarca de Menorca (İspanya)

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