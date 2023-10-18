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        Haberler Gündem Eğitim Volfram Nedir, Nerelerde Kullanılır? Volfram Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi ve Yeri hteg

        Volfram nedir, nerelerde kullanılır? Volfram kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi

        Ampullerin tellerinin üretiminde kullanılan bir metal olan tugnsten diğer adıyla volfram, fiziksel yapı ve özellikleriyle itibariyle oldukça sağlam ve dayanıklı bir yapıdadır. Fiziksel özellikleri nedeniyle birçok ürünün hammaddesini oluşturur. Volfram nedir, nerelerde kullanılır? Volfram kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 17:44 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:44
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        Volfram nedir, nerelerde kullanılır?
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        Adını İsveççede “ağır taş” anlamına gelen tung ve sten kelimelerinin birleşiminden alan element, 1783’te Juan José ve Fausto Delhuyar kardeşler tarafında keşfedilmiştir. Ampul telinden füzelere, torna bıçağından takılara kadar pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Volfram nedir? Nerelerde kullanılır? Volfram simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Volfram Nedir?

        Alaşım olmayan metaller arasında erime noktası en yüksek metal, kaynama noktası en yüksek ikinci elementtir. Çok sert ve ağır bir metal olarak karşımıza çıkmaktadır. Çelik grisi veya beyaz renge sahiptir. Fiziksel özellikleri bakımından molibden elementiyle benzerlik taşır. Dünyadaki en sert ve sıcaklığa dayanıklı metallerden biridir. Saf tungstenin sertliği birçok çelikten daha yüksektir.

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        Kolay işlenebilir ve sünek yapıdadır. Kolay oksitlenmez. Aşınmaya da karşı da direnci oldukça yüksektir. Isı ve elektriği iyi düzeyde iletebilmektedir. Geri dönüştürülebilir. Oksijen, asitler ve alkalilere karşı uzun süre direnç gösterebilmektedir. Doğada en yaygın wolframite (volframit) ve scheelite (şelit) minerallerinde bulunmaktadır. Bunun dışında yaklaşık 20 adet tungsten içeren mineral bulunmaktadır.

        Volfram Nerelerde Kullanılır?

        Yaygın kullanımını ampul filamanları ve kesme aşındırma aletlerinin uçları oluşturur. Genellikle alaşım ve bileşik halinde kullanımı yaygın olarak gözlemlenir. En yaygın bileşiği tungsten karbürdür. Tungsten telinin direnci oldukça yüksektir. Bu sebeple ampullerin lamba telleri olan filamanlar tungstenden üretilmektedir. Saf tungsten, bazı elektronik uygulamalarda kullanılmaktadır.

        Demir alaşımları ve çeliklerin hazırlanmasında da tungstenden yararlanılır. Otomotiv, uçak, gemi ve iş makinelerinin üretildiği sanayilerde birçok ürün ve parçada element yer almaktadır. Toz haline getirilen formu tungsten bronzları olarak isimlendirilmiştir ve tozlar süsleme uygulamalarında kullanılmaktadır. Tungsten bileşikleri aynı zamanda endüstriyel uygulamalarda katalizör görevi görmektedir. Silah ve savunma sanayisinde de tungsten ve alaşımları önemli bir hammadde olarak karşımıza çıkar. Altına yakın yoğunluğu sebebiyle takı ve mücevherlerde de kullanılmaktadır.

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        Volfram Simgesi

        Elementin simgesi “W” harfiyle ifade edilmektedir. Yarılanma ömürleri çok uzun olan 5 kararlı izotoptan oluşmaktadır. Yaklaşık 30 adet de yapay izotopu bulunuyor.

        Volfram Sembolü

        Element periyodik tabloda “W” sembolüyle temsil edilmektedir. Biyolojik role sahip en ağır metaldir. Bazı bakteriler, karboksilik asidi aldehitlere indirgemek için bir enzimde tungsten kullanmaktadır.

        Volfram Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 6. periyodunun 6. grubunda yer alan elementin atom numarası 74'tür. Yer kabuğunda nadir olarak bulunan elementlerdendir. Doğada saf metal hâlde bulunmaz, diğer elementlerle oluşturduğu bileşikler şeklinde bulunmaktadır.

        Volfram Kullanım Alanları

        • X ışını cihazları
        • Elektrik kontakların parçaları
        • Radyasyon önleyici ekranlar
        • Egzoz subapları kaplamaları
        • Matkap uçları
        • Isıtıcı direnç telleri
        • Askeri zırhlılar
        • Torna kalemi ve freze gibi kesim aletleri ve uçları
        • Termo iyonik lambalar
        • Röntgen lambaları
        • Öğütücü aletler, takı ve mücevherler
        • Çalgı aleti telleri
        • Roket motorları, elektron tabancası
        • Boyalar
        • Televizyon tüpleri
        • Otomobil distribütörleri
        • Testere bıçakları
        • Diş delme ve kesme aletleri

        Volfram Özellikleri

        • Erime noktası 3422 derece, kaynama noktası 5555 derecedir.
        • Çok yüksek sertlik derecesi olan tungsten, demir testeresi ile kesilebilir.
        • Tungstenin metal oksit formu, camlara koyu mavi rengi verir.
        • Yüksek sıcaklığa karşı dayanıklı olması nedeniyle motorlardaki türbin kanatçıklarının ve motor kapaklarının üretiminde kullanılmaktadır.
        • Tungstenin daha önce kullanılan adı volframdır ve simgesi “W”dir. Yaygın olarak bulunduğu “wolframite” mineralinden ismini almaktadır. “Wolframite” kelimesinin anlamı ise “kalay yosunu”dur.
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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