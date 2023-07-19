Volkan Demirel: Hatayspor herkesin ikinci takımı olacaktır

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in yeni sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüm kulüplere yeni sezonda başarılar dileyen Volkan Demirel, "Biz de Hatay olarak Türk futboluna yakışır şeklide mücadele edeceğiz. Geçen sezon talihsiz bir olay yaşadık. Kayıplarımız oldu. Bizim de oradaki insanlara umut olmamız gerekiyor. Umut olmak adına da Süper Lig'de mücadele edeceğiz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"HATAYSPOR HERKESİN İKİNCİ TAKIMI OLACAKTIR"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından ligin yeni sezonunda Mersin'de sahaya çıkacak olan Hatayspor'un Mersin halkından çok büyük destek gördüğünü belirten Demirel, "Onlar için lacivert-kırmızı forma yaptırdık. Her maçta desteklerini hissedeceğiz. Bundan sonra gittiğimiz her statta Hatayspor herkesin ikinci takımı olacaktır. Herkes bize misafirperverlik yapacaktır. Ben buna inanıyorum" dedi.

"HATAYSPOR'U TEKRARDAN AYAĞA KALDIRMAK ADINA BURADA KALMAYI TERCİH ETTİM"

Hatayspor'un teknik direktörlüğünü bırakmayı düşünmediğini kaydeden Demirel, "Orayı bırakmanın benim kendi kişiliğime doğru olmadığını düşündüm. Elimden geldiğince şu an buradayım, Hatayspor'dayım. Bundan sonra hayatımın her kesiminde Hatayspor, futbol anlamında hep üste olacaktır. Orada çok insan tanıdım. Hem onları anımsatmak adına hem de Hatayspor'u tekrardan ayağa kaldırmak adına burada kalmayı tercih ettim" şeklinde konuştu.