Fanatik'in haberine göre; Ali Koç ve ekibi Fenerbahçe’deki yapılanma sürecini tüm hızıyla sürdürürken son gelişme kaleci departmanıyla ilgili oldu. Aykut Kocaman’ın ekibinden kalan Murat Öztürk’le olaylı bir şekilde yollarını ayıran Sarı- Lacivertliler, yerine geçici olarak 28 yaşındaki Erdem Bali’yi getirmişti. Ancak Ali Koç, altyapıyı da kapsayan detaylı bir proje için A Milli Takım kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile anlaşmaya vardı. Uzun süredir milli takımda kaleci departmanının başında bulunan Boğuşlu’yla bugün uzun soluklu bir sözleşme imzalanacak. Alper Boğuşlu önderliğinde yeni yapılanmanın ilk icraatı ise kadro dışı durumdaki Volkan Demirel’in affedilmesi olacak. Tecrübeli eldiven takıma geri dönecek.
MİLLİ TAKIMDA DEVAM
Kalecilik döneminde Trabzonspor’da 2 şampiyonluk yaşayan 1962 doğumlu Alper Boğuşlu, Göztepe, Kayserispor ve Kocaelispor formaları giymişti. Futbolu bıraktıktan sonra uzun yıllar Şenol Güneş’in yanında kaleci antrenörlüğü yapan Boğuşlu, Fatih Terim’in A Milli Takım’ın başına geçmesinin ardından Milli Takım kaleci departmanının başına getirilmişti. 57 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe’de çalışırken A Milli Takım’daki görevine de devam edecek.
BERKE'NİN ÖZEL HOCASI
Alper Boğuşlu, Fenerbahçe’nin geleceğe yatırım olarak Altınordu’dan transfer ettiği Berke Özer’i de yakından tanıyor. Genç eldiveni uzun süredir tanıyan Boğuşlu’nun milli takımda 2014’ten bu yana Berke’yle özel çalışmalar yaptığı öğrenildi.
GÖRÜLMEMİŞ BİR PROJE
Milli Takımlar’da kaleci departmanının başında bulunduğu süreç içerisinde birçok ilke imza atan Alper Boğuşlu, Fenerbahçe’de de daha önce hiçbir kulüpte görülmemiş bir kaleci departmanı kurmaya hazırlanıyor. 6 yaşındaki futbol okullarındaki kalecilerden başlayarak A Takım kalecilerine kadar uzanacak detaylı bir proje hazırlığı içerisinde olan Boğuşlu’nun kısa süre içerisinde bu konuda bir tanıtım yapacağı da gelen haberler arasında.Ali Koç ve ekibi Fenerbahçe’deki yapılanma sürecini tüm hızıyla sürdürürken son gelişme kaleci departmanıyla ilgili oldu. Aykut Kocaman’ın ekibinden kalan Murat Öztürk’le olaylı bir şekilde yollarını ayıran Sarı- Lacivertliler, yerine geçici olarak 28 yaşındaki Erdem Bali’yi getirmişti. Ancak Ali Koç, altyapıyı da kapsayan detaylı bir proje için A Milli Takım kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile anlaşmaya vardı. Uzun süredir milli takımda kaleci departmanının başında bulunan Boğuşlu’yla bugün uzun soluklu bir sözleşme imzalanacak. Alper Boğuşlu önderliğinde yeni yapılanmanın ilk icraatı ise kadro dışı durumdaki Volkan Demirel’in affedilmesi olacak. Tecrübeli eldiven takıma geri dönecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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